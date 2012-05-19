Новий КПК опубліковано в офіційній пресі

Новий Кримінальний процесуальний кодекс України опубліковано сьогодні у газеті “Голос України” (№90-91 від 19 травня 2012 р.).

У “Прикінцевих положеннях” Кодексу вказується, що він набуває чинності через 6 місяців з дня його опублікування, крім певних положень.

Згідно з “Перехідними положеннями”, Кабінет міністрів має в 3-місячний термін з дня опублікування КПК привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Кодексом.

У місячний строк з дня опублікування документу уряд має внести на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність з цим Кодексом.

Генеральна прокуратура України протягом 3 місяців з дня опублікування КПК повинна створити Єдиний реєстр досудових розслідувань, розробити та затвердити за погодженням з Міністерством внутрішніх справ, СБУ, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, положення про порядок його ведення, а також привести свої нормативно-правові акти у відповідність з кодексом.

МВС має протягом 3 місяців розробити та затвердити положення про порядок застосування електронних засобів контролю згідно з вимогами Кодексу.

Державній судовій адміністрації рекомендовано протягом одного місяця забезпечити звернення своїх територіальних управлінь з поданнями до відповідних місцевих рад про формування і затвердження ними списків присяжних відповідно до вимог закону “Про судоустрій і статус суддів”.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Кримінальний процесуальний кодекс України у ніч на 13 квітня.

Парламент розглядав у другому читанні проект КПК чотири дні, починаючи з 10 квітня. Проте, якщо 10 і 11 квітня засідання ВР оголошувалися закритими, то пленарне засідання, яке почалося о 10.00 12 квітня, завершилося тільки 13 квітня близько 4.10 ранку.

Всього до кодексу було внесено понад 3700 поправок.

Опозиція заявила, що КПК ухвалено з порушеннями.

Громадськість закликала Президента не підписувати КПК через порушення процедури його ухвалення. 14 травня Президент України Віктор Янукович підписав Кримінальний процесуальний кодекс.

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