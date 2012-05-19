Україна і Польща на 100% готові до Євро-2012 - Колесніков

Україна і Польща практично на 100% готові до проведення Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис Колесніков під час брифінгу із завершення п'ятого засідання Українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури.

«Обидві приймаючі країни, Україна і Польща, практично на 100% готові до старту першості континенту з футболу 2012 року. Жителі приймаючих країн можуть повністю зосередитися на футболі», - сказав він.

Б.Колесніков висловив подяку Польщі за плідну й ефективну співпрацю за всі роки підготовки до Євро-2012. «Переконаний, що завдяки цьому чемпіонату мають зростати торговий оборот між двома країнами і розширюватися туристичні маршрути», - наголосив віце-прем'єр.

У свою чергу віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Республіки Польща Вальдемар Павляк відзначив, що торговий оборот між країнами-організаторами Євро-2012 вже виріс на 30%. «Цей турнір буде добрим імпульсом для спілкування між людьми, а вся підготовлена до проведення чемпіонату інфраструктура слугуватиме українцям і полякам упродовж багатьох подальших років», - сказав він.

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