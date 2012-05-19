Тимошенко проти бойкоту Євро-2012 в Україні - віце-президент Європарламенту

Варшава. Ув'язнена екс-глава українського уряду Юлія Тимошенко виступає проти бойкоту матчів фіналу Чемпіонату Європи з футболу, котрий відбудеться на початку літа в Україні та Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав сьогодні віце-президент Європейського парламенту Яцек Протасевич в ефірі польського телеканалу TVPinfo.

Євродепутат, котрий сьогодні вранці відвідав Ю.Тимошенко у лікарні в Харкові, сказав, що позиція екс-прем'єра України в справі бойкоту чемпіонату, до якого раніше закликала низка політиків з Європейського Союзу, є "близькою до позиції польської влади".

"Юлія Тимошенко вважає, що бойкот спортивного заходу, бойкот матчів - це погана ідея. Просить, аби цього не робити", - сказав Я.Протасевич.

Водночас політик відзначив, що Ю.Тимошенко підтримує "політичний бойкот", не уточнивши, що саме під цим має на увазі.

Я.Протасевич, котрий входить у нинішню партію влади у Польщі "Громадянська платформа" (РО) з 2001 року, сказав, що відвідав Ю.Тимошенко за ініціативою глави польського уряду Дональда Туска.

За його словами, прем'єр Польщі радив політикам, котрі їдуть в Україну з офіційним візитом, провести також зустріч з представниками опозиції, в тому числі - при можливості - з Ю.Тимошенко.

Я.Протасевич також добре оцінив умови, в яких здійснюється лікування екс-глави українського уряду.

"Це такий високий польський стандарт. Проте присутність охоронців, камер не створює комфорту для лікування, про що нам говорила пані Тимошенко", - сказав Я.Протасевич.

Як повідомляв УНІАН, Президент Польщі Броніслав Коморовський назвав "неадекватними", а глава польського уряду Дональд Туск "недоречними" заклики деяких європейських політиків до бойкоту Євро-2012 в Україні через справу Ю.Тимошенко, котра наприкінці квітня заявила про її побиття представниками тюремних служб та оголосила голодування.

Серед 27 держав Євросоюзу, в який входить Польща, найактивніше закликали до бойкоту представники Німеччини, котрі водночас заявляли, що остаточне рішення буде ухвалене напередодні чемпіонату, перший матч якого відбудеться 8 червня у Варшаві.

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