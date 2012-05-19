Бундестаг призначив Тимошенко офіційного захисника

Ув’язнена екс-прем’єр України Юлія Тимошенко отримала офіційного захисника у німецькому парламенті.

Нею стала депутат Бундестагу Еріка Штайнбах (ХДС) у рамках програми «Парламентарії захищають парламентаріїв», повідомляє «Німецька хвиля».

Ця програма німецького Бундестагу існує з 2003 року для захисту закордонних політиків, яких переслідують або яким загрожують репресії.

Е.Штайнбах, яка належить до керівництва урядової фракції ХДС/ХСС, відповідає в ній за питання прав людини та гуманітарної допомоги.

«На посаді прем'єр-міністра України вона (Юлія Тимошенко) докладала усіх сил для реалізації цілей Помаранчевої революції, демократизації своєї країни, боротьби з поширеною корупцією та для наближення України до Європейського Союзу», - зазначила Е.Штайбах.

За словами німецького депутата, «процес проти неї (Ю.Тимошенко) та інших опозиційних політиків країни відбувся без дотримання міжнародних стандартів щодо чесного, прозорого та незалежного правосуддя».

Водночас, як повідомив Бундестаг, депутат від Зелених Віола фон Крамон опікується колишнім міністром охорони довкілля Георгієм Філіпчуком. Його засудили у квітні 2012-го до трьох років позбавлення волі за зловживання службовим становищем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Віце-президент Європарламенту пробув у Тимошенко близько трьох годин

Генпрокуратура проситиме суд перенести слухання щодо ЄЕСУ через лікування Тимошенко

Суд переніс розгляд «газової» справи Тимошенко на 26 червня