ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 21 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Чи допоможе молочній галузі 1 млрд гривень від уряду — думки чиновника, експерта і виробника» пише: Уряд має намір виділити 1 млрд гривень на утримання корів селянами-одноосібниками. Експерти звертають увагу, що виробництво молока в цій категорії господарств стабільно падає, але влада вважає підтримку обов'язковою із соціальних мотивів.

http://delo.ua/business/pomozhet-li-molochnoj-otrasli-1-mlrd-griven-ot-pravitelstva-mne-178003/

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Також «Діло» в публікації «Агрохолдинги перестали заробляти на молоці» пише: Незважаючи на те, що закупівельні ціни на молоко, пропоновані сільськогосподарським підприємствам, традиційно вищі, ніж на молоко від населення, навіть великі агрохолдинги констатують брак прибутку в цьому бізнесі.

http://delo.ua/business/agroholdingi-perestali-zarabatyvat-na-moloke-178024/

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Видання «Комерсант» у публікації «Віктору Януковичу тільки того і НАТО» пише: Сьогодні президент Віктор Янукович візьме участь у саміті НАТО в Чикаго. Порядок денний саміту підкреслює, що українська сторона не має наміру інтегруватися в альянс і запрошена сюди як учасник миротворчої місії в Афганістані. Київ розраховує на економічні результати візиту, зокрема за підсумками переговорів із президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. Експерти ж відзначають, що одним із головних дивідендів цього візиту стане сам факт виїзду пана Януковича в західну країну у період його негласної ізоляції...

http://www.kommersant.ua/doc/1939230

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Також «Комерсант» у публікації «Олег Дубина продає останнє» пише: Екс-глава "Нафтогазу" Олег Дубина продає частку в Запорізькому сталепрокатному заводі. У п'ятницю кіпрська Prandicle Ltd, яку пов'язують із пулом російських інвесторів на чолі з Олександром Катуніним, повідомила, що купує 32,6% акцій підприємства. Експерти відзначають, що до продажу активу Олега Дубину підштовхнули зміни у політичній ситуації та проблеми на ринку метизів.

http://www.kommersant.ua/doc/1939258

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Газета «Сьогодні» в публікації «Де в Києві жити добре: рейтинг мікрорайонів столиці» пише: Вперше «Сьогодні» склала рейтинг столичних мікрорайонів. Ідеалу немає, але найкраще на Оболоні, а найгірше — в районі ДВРЗ.

http://www.segodnya.ua/news/14379978.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» в публікації «Криза forever: економіка котиться в рецесію» пише: Темпи зростання виробництва - найнижчі з початку кризи, "падають" галузі, які створюють основну частку ВВП, будівництво уже в рецесії. Офіційні звіти дивують: підприємства знижують виробництво, проте збільшують персонал і підвищують заробітну плату.

http://economics.unian.net/ukr/detail/128034

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Уряд Медведєва сформовано» пише: Уряд Дмитра Медведєва сформовано, завтра він розпочне роботу. Більшість членів кабінету не налаштовані на реформи, вважають експерти.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1762558/komanda_medvedeva

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Також «Ведомости» в публікації «Убито творця холдингу «8 Березня» Михайла Кравченка» пишуть: Бізнесмена було вбито у ніч з 19 на 20 травня в селищі Передєлкіно. За даними Слідчого комітету РФ (СК), Кравченко дістав шість вогнепальних поранень у голову і груди. Порушено кримінальну справу за двома статтями: вбивство, здійснене групою осіб (п. «ж» ч. 2 ст. 105 КК РФ), і незаконне зберігання вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 222 КК РФ), повідомило Головне слідче управління СК РФ по Московській області.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1762592/mebelschik_ugodil_v_zapadnyu

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Видання «Известия» в публікації «ФПС прийде за сірими зарплатами» пише: Скарги співробітників на виплату зарплати «в конверті» стануть приводом для перевірки підприємства податківцями. Відповідні поправки до концепції системи планування виїзних перевірок днями вніс керівник Федеральної податкової служби (ФПС) Михайло Мішустін.

http://izvestia.ru/news/524862

(УНІАН)