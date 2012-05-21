Янукович про відносини з Євросоюзом і про справу Тимошенко

Янукович вважає, що немає ізоляції України на міжнародній арені

Президент Віктор Янукович вважає, що немає ізоляції України на міжнародній арені.

Про це він заявив в ефірі програми «Вечори з Віталієм Коротичем» на Першому національному.

«Коли мені кажуть, а чого ми так багато їздимо по світу? У минулому році критикували, що багато, у цьому році кажуть, що мало, що там у нас ізоляція якась. Ніякої ізоляції немає», – заявив В.Янукович.

За його словами, «ми їздимо рівно стільки, скільки потрібно. Ми їдемо туди, де ми вже підготували зустрічі, де ми вже підготували рішення, де ми вже провели величезну роботу для того, щоб домовитись з нашими партнерами, як будувати стосунки, як торгувати…»

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Янукович стурбований тональністю критичних заяв Європи на адресу України

Президент України Віктор Янукович стурбований тональністю критичних заяв Європи на адресу України.

Про це він заявив в ефірі програми «Вечори з Віталієм Коротичем» на Першому національному.

За словами В.Януковича, щодо останніх заяв, які лунають з країн ЄС, звинувачень у порушеннях прав людини в Україні, то «безумовно, ми готові дати на них відповідь, але коли ця відповідь буде, ми залишаємо це слово за собою». «Треба, як кажуть, трошки розібратися, розставити всі крапки над «і», і тоді, можливо, все стане більш зрозумілим. Тональність та, яка є сьогодні з боку Європи, вона, безумовно, нас хвилює, але ми ведемо цей діалог і ми дивимось, як кажуть, в очі. Нам немає чого ховати чи приховувати», – сказав В.Янукович.

«Ми не змарнували стосунки з жодною європейською країною. Прийде час, і це буде дуже скоро, і все стане на свої місця, я в цьому переконаний. Коли йдеться про демократію, я перш за все розумію, що це політична культура. Це можливість, чи я сказав би мистецтво, керувати своїми емоціями. Поспішати тут ні в якому разі не можна. Повинна бути витримка і терпіння», – заявив він.

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Янукович вважає, що надання можливості засудженим лікуватись за кордоном призведе до корупції в медичній галузі

Президент України Віктор Янукович вважає, що надання можливості засудженим лікуватись за кордоном призведе до корупції в медичній галузі.

Про це він заявив в ефірі програми «Вечори з Віталієм Коротичем» на Першому національному.

В.Янукович розповів, що до нього приходила група народних депутатів, які запропонували ухвалити закон про можливість лікувати українських ув’язнених в лікарнях за кордоном. «Я кажу: приймайте, ви – парламент, як я можу вам казати, приймати щось чи не приймати. Приймайте, будь ласка, такий закон», – сказав Президент. «Що буде завтра? – запитує він. – Вони дають самі відповідь. Уявіть собі, що завтра тисячі людей ув’язнених, які мають гроші, почнуть корумпувати медичну галузь, лікарів. Почнеться корупція в цьому питанні. Отримав вирок, отримав дозвіл виїхати на лікування за кордон і з в’язниці поїхав лікуватись. А що буде далі? Тут все, що завгодно може бути. Це неможливо зробити, вони кажуть».

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Янукович вважає, що справи Тимошенко принесуть користь українській правоохоронній системі

Президент України Віктор Янукович вважає, що кримінальні справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко принесуть користь українській правоохоронній системі.

Про це він заявив в ефірі програми «Вечори з Віталієм Коротичем» на Першому національному.

За словами В.Януковича, перед тим, як про це говорити і політизувати це питання, справу треба розглянути спочатку. «Ще не закінчився по першій справі Тимошенко процес… Ми, безумовно, пройдемо цей шлях, ми отримаємо досвід певний. І з однієї сторони, це, безумовно, принесе користь в цілому всій системі та й суспільству», – сказав В.Янукович. Він зауважив, що «дуже важливо, щоб ми під мікроскопом розглянули, це дуже принципово для суспільства, для світу, для Європи. Під мікроскопом юридичним, правовим розглянули цю справу, чи справи по Тимошенко».

«Якщо там буде навіть натяк на те, що там буде натягуватись щось, щоб підтасувати будь-які факти звинувачення, – цього не можна допустити. Я переконаний в тому, що сьогодні відповідальність усіх учасників цього процесу, я маю на увазі і слідчих, і прокурорів, і суддів, і, безумовно, адвокатів, – вона надзвичайно тут велика», – додав він.