Імплементація нового КПК має для України величезне значення - Янукович

Імплементація нового Кримінального процесуального кодексу матиме велике значення в контексті вдосконалення системи національного судочинства.

Про це, як повідомляє прес-служба глави держави, сказав Президент України Віктор Янукович в інтерв’ю для програми «Вечори з Віталієм Коротичем», яка вийшла в ефірі Першого національного каналу.

Глава держави наголосив, що одним із головних завдань нового КПК є саме створення рівних умови для обвинувачення і захисту. «Імплементація цього Кримінального процесуального кодексу буде мати величезне значення - як ми навчимо чиновників, юристів, суддів, прокурорів, слідчих користуватися документом, враховуючи його головну концепцію - що ми повинні створити систему змагальності між сторонами обвинувачення і захисту», - сказав він.

«Коли він (КПК) набере чинності - а це буде з 1 листопада цього року - нам треба буде перебудовувати всю систему правоохоронних органів, перебудовувати відносини, підходи, навчати людей», - зазначив Президент.

Він нагадав, що в розробці нового Кодексу брали участь фахівці всіх рівнів, у тому числі міжнародні. «Дуже важливо, що робоча група співпрацювала з експертами Ради Європи. Ми таким складом більше року працювали. Це дуже великий документ - і надзвичайно відповідальний для життя нашої країни», - переконаний глава держави.