Москва. Президент РФ Володимир Путін сформував новий уряд Росії, який оновився на три чверті.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він повідомив на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

«Я зустрівся з кожним кандидатом, укази всі підписав. Зараз зберемо новий склад і оголосимо про призначення», - сказав В.Путін.

Як повідомив Д.Медведєв, уряд оновлюється на три чверті.

«Я прикидав: десь три чверті уряду – це нові люди, які з'явилися або зовсім недавно, або які увійдуть до уряду практично вперше», - сказав Д.Медведєв.

Зокрема, в новому уряді РФ буде 7 віце-прем'єрів і 21 міністр.

Першим віце-прем'єром залишається Ігор Шувалов, віце-прем'єрами призначено Дмитра Козака, Дмитра Рогозіна, Аркадія Дворковича, Ольгу Голодець, віце-прем'єром - повноважним представником Президента РФ у Північно-Кавказькому федеральному окрузі призначено Олександра Хлопоніна.

Окрім того, міністром фінансів призначено Антона Сілуанова, який раніше виконував обов'язки міністра, міністром енергетики - Олександра Новака, який працював заступником міністра фінансів.

Міністром економічного розвитку РФ став Андрій Бєлоусов, міністром праці і соціального захисту - Максим Топілін, міністром транспорту - Максим Соколов, міністром спорту - Віталій Мутко, міністром сільського господарства - Микола Федоров, міністром зв'язку і масових комунікацій - Микола Нікіфоров, міністром регіонального розвитку РФ - Олег Говорун.

Міністром промисловості і торгівлі призначено Дениса Мантурова, міністром природних ресурсів та екології РФ - Сергія Донського, міністром освіти і науки - Дмитра Ліванова, міністром культури - Володимира Мединського, міністром охорони здоров'я - Вероніку Скворцову.

Свої пости зберегли міністр юстиції Олександр Коновалов, міністр оборони Анатолій Сердюков, глава МЗС Сергій Лавров. Головою МНС став Володимир Пучков.

Міністром внутрішніх справ призначено Володимира Колокольцева.

В уряді з'явилися дві нові посади – Михайла Абизова призначено міністром із зв'язків з відкритим урядом, а міністром з розвитку Далекого Сходу і повноважним представником Президента РФ в Далекосхідному федеральному окрузі призначено Віктора Ішаєва.