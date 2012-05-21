У Києві згоріла маршрутка
17:39, 21 травня 2012Різне
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Сьогодні після обіду в Києві на проспекті Палладіна згоріло маршрутне таксі «Еталон».
Як повідомив УНІАН один з очевидців події, загоряння сталося під час руху транспортного засобу.
За словами співрозмовника агентства, водій вчасно побачив дим з-під капоту, відчинив двері та випустив людей.
У свою чергу, в столичному главку міліції підтвердили факт пожежі, зауваживши, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група.
«Постраждалих, жертв немає», - сказали в міліції.
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