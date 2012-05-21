Курс НБУ на 22.05.12
20:21, 21 травня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 22.05.12 100 USD США - 799.1500 (на 21 травня - 799.1500) 100 EUR - 1018.9163 (на 21 травня - 1016.5987) 10 RUR - 2.5648 (на 21 травня - 2.5457)
Офіційний курс НБУ на 22.05.12
100 USD США - 799.1500 (на 21 травня - 799.1500)
100 EUR - 1018.9163 (на 21 травня - 1016.5987)
10 RUR - 2.5648 (на 21 травня - 2.5457)
Облікові курси банківських металів на 22.05.12 за 10 тройських унцій (грн)
959 XAU 10 Золото - 127084.83 (на 21 травня - 126905.02)
961 XAG 10 Срібло - 2268.79 (на 21 травня - 2275.98)
962 XPT 10 Платина - 117315.22 (на 21 травня - 116516.07)
964 XPD 10 Паладій - 49307.56 (на 21 травня - 48428.49)
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