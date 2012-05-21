ТОП-10 (21 травня)

Україна погодила з ВТБ схему погашення кредиту в 2 млрд дол.

Місія МВФ розпочала роботу в Україні

Колесніков планує впродовж 5 років замінити нічні поїзди на експреси Hyundai

Регулятивний капітал українських банків у квітні збільшився на 0,7%

Введення II рівня пенсійного забезпечення можуть відкласти

«Нафтогаз» підписав з «Промінвестбанком» договір про продаж ОВДП на умовах РЕПО

Договори на житло в іпотеку під 3% почнуть укладати наступного тижня

ЄБРР озвучив свій прогноз щодо темпів зростання економіки України

Експерти прогнозують зростання ВВП України в 2012 році на рівні 2,5%, в 2013 р. - 3,7-4,2%

Економічне зростання в 2013 р. буде визначати динаміка курсу гривні - експерт

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Україна погодила з ВТБ схему погашення кредиту в 2 млрд дол.

Міністерство фінансів України погодило з керівництвом російського «Внєшторгбанку» (ВТБ) схему погашення кредиту у розмірі 2 млрд дол., термін погашення якого закінчується в червні.

Як повідомило УНІАН джерело у фінансових колах, згідно з домовленістю, 500 млн. дол. суми кредиту буде погашено «живими» грошима, для погашення 500 млн. дол. буде залучено новий кредит ВТБ; ще 1 млрд дол. буде рефінансовано шляхом випуску цінних паперів.

Джерело також повідомило, що умови виділення кредиту і розміщення паперів на сьогодні ще обговорюються.

При цьому воно зазначило, що умови будуть ринковими.

Нагадаємо, що 18 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив про досягнення домовленості з ВТБ з питання погашення кредиту. Проте він не став повідомляти деталі до здійснення операції.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін України і ВТБ розглядали декілька варіантів погашення кредиту.

Зокрема, обговорювалася можливість залучення нового кредиту ВТБ на 1 млрд дол. строком на 5 років з ринковими відсотками, а під другий мільярд могли бути випущені цінні папери. Також обговорювалася можливість випуску паперів під всю суму кредиту.

Довідка УНІАН. Україна одержала від російського «Внєшторгбанку» на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит може бути продовжено тричі на термін 6 місяців.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у листопаді 2011 року заявляв, що починається процес переоформлення кредиту ВТБ в довгостроковий кредит під облігації українського уряду.

У грудні 2011 року Україна продовжила на шість місяців кредитну угоду з російським «Внєшторгбанком» (ВТБ) на суму 2 млрд дол.

У Плані управління державним боргом на II квартал 2012 року, оприлюдненому 11 квітня на сайті Мінфіну, передбачається, що в червні п.р. повинен бути погашений кредит на 2 млрд дол., залучений урядом два роки тому від російського «Внєшторгбанку» для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних.

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Місія МВФ розпочала роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) сьогодні прибула до України, повідомили в представництві МВФ у Києві.

При цьому в представництві не уточнили, з ким з представників української влади місія МВФ планує провести зустрічі найближчим часом.

Як повідомлялося, планується, що місія МВФ під керівництвом Кріса Джарвіса відвідає Україну 21-28 травня для завершення дискусій щодо перегляду програми співробітництва.

Довідка УНІАН. У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 млрд дол. до кінця поточного року.

Відразу після схвалення програми співробітництва Україна одержала перший транш кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд дол.

22 грудня 2010 року було виділено другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд SDR, що становить 1,5 млрд дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна виконати ряд вимог, зокрема підвищити тарифи для населення на газ і теплопостачання.

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Колесніков планує впродовж 5 років замінити нічні поїзди на експреси Hyundai

Упродовж п'яти років існуючі в Україні нічні поїзди буде замінено швидкісними нічними експресами Hyundai.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам у Донецьку віце-прем'єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис Колесніков.

За словами Б.Колеснікова, вагони, що курсують зараз у нічних рейсах по Україні, не змінювалися як мінімум 25 років.

«Так званих класичних нічних поїздів через п'ять років не залишиться тому, що вони повністю вичерпали свій ресурс. І ніхто не піддаватиме ризику життя людей. Їм на зміну прийдуть швидкісні поїзди Hyundai», - сказав він.

Міністр відзначив, що поки що для повної заміни нічних поїздів не вистачає нових поїздів.

«Для того щоб робити дуже зручні стиковки, потрібно десь 10-15 поїздів. Їх поки що 4, і ще 2 прийдуть найближчими днями», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з новим графіком руху пасажирських поїздів на 2012-2013 роки, який набуде чинності з 27 травня, міжрегіональні електропоїзди Hyundai курсуватимуть у сполученнях Київ-Харків (2 пари) і Київ-Львів (1 пара).

Решта електропоїздів Hyundai на Львівському і Донецькому напрямах буде призначена в першій половині червня.

Довідка УНІАН. Поставка 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

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Регулятивний капітал українських банків у квітні збільшився на 0,7%

Регулятивний капітал українських банків у квітні збільшився на 0,7%, а з початку року скоротився на 3,4% - до 172,412 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з циркулярами Нацбанку, регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різних ризиків, які банки беруть на себе у процесі своєї діяльності, і забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості і стабільної діяльності банків. Регулятивний капітал банку - сукупність основного (1-го рівня) капіталу і додаткового (2-го рівня) капіталу.

Сума простроченої заборгованості за кредитами у комбанках за січень-квітень збільшилася на 3,4%, у т.ч. в березні - на 2,7%, до 81,978 млрд грн. Також збільшилася її питома вага у кредитному портфелі банків до 9,9% на 1 травня 2012 року з 9,61% - на початок поточного року, і з 9,64% - на 1 квітня 2012 року.

Частка іноземного капіталу в банківській системі країни за січень-березень скоротилася з 41,9% на початок поточного року і з 41,8% на 1 квітня 2012 року до 41,4% станом на 1 травня 2012 року. Кількість банків з іноземним капіталом залишалася на рівні 53 кредитно-фінансових установ, з яких 22 банки - з 100%-м іноземним капіталом.

Станом на 1 квітня 2012 року, ліцензію Нацбанку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України. У стадії ліквідації перебувають 23 банки.

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Введення II рівня пенсійного забезпечення можуть відкласти

Голова правління Пенсійного фонду України (ПФУ) Борис Зайчук не виключає, що якщо до кінця року не спостерігатиметься значне економічне зростання, введення II рівня пенсійного забезпечення буде відкладено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Щодо термінів, то так, ми говорили про 2013 рок. Однак у нас зростають витрати, а в законі прописано введення другого рівня за умови, що Пенсійний фонд буде бездотаційним...» - відзначив Б.Зайчук.

За його словами, на сьогодні у бюджеті ПФУ власні доходи становлять 70%, майже 30% - кошти з держбюджету. «Це стосується фінансування виплат за різними пенсійними програмами...», - сказав голова Пенсійного фонду.

Крім того, відзначив Б.Зайчук, на сьогодні не визначено компенсатори для бюджету ПФУ від втрати частки внесків, які спрямовуються до накопичувальних фондів.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявляв, що II рівень пенсійної системи буде введено з 1 січня 2013 року.

Довідка УНІАН. 8 липня 2011 р. Верховна Рада України прийняла у цілому Закон України «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Законом, зокрема, визначаються параметри функціонування II рівня (накопичувального) пенсійної системи. Перелік страхових внесків до накопичувального пенсійного фонду пропонується запровадити, починаючи з року, в якому буде забезпечена бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду. Передбачається, що другий рівень буде засновано на таких параметрах: учасниками цієї системи будуть особи, яким на дату упровадження системи виповнилося не більш як 35 років; розмір страхового внеску становитиме 2% з подальшим його щорічним підвищенням на 1% до досягнення 7%; адміністрування страхових внесків накопичувальної системи здійснюватиме ПФ.

Через 2 роки після початку сплати страхових внесків за накопичувальною системою її учасники матимуть право обрати недержавні пенсійні фонди для накопичення пенсійних коштів.

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«Нафтогаз» підписав з «Промінвестбанком» договір про продаж ОВДП на умовах РЕПО

НАК «Нафтогаз України» 14 травня підписав з «Промінвестбанком» (Київ) договір про продаж на умовах РЕПО облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в повідомленні НАК, оприлюдненому на сайті «Державні закупівлі».

«Нафтогаз» продасть банку ОВДП на 1 млрд грн із зобов'язанням зворотного викупу за 1,038 млрд грн. У повідомленні вказується «термін поставки» - 2012 рік.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») створено в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня 2012 року склали 40,463 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 29,626 млрд грн, зобов'язання - 35,331 млрд грн, статутний капітал - 5,299 млрд грн, власний капітал - 5,132 млрд грн.

«Промінвестбанк» (ПІБ) у першому кварталі 2012 року отримав чистий прибуток у розмірі 3,616 млн грн.

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Договори на житло в іпотеку під 3% почнуть укладати наступного тижня

Договори на придбання житла за програмою здешевлення іпотечних кредитів для придбання квартир черговиками в об'єктах незавершеного будівництва почнуть укладати наступного тижня, після затвердження Міністерством економіки порядку розподілу коштів між регіонами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор Департаменту державних програм і розвитку житлового будівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Олександр Непомнящий.

«На даний момент укладено пілотний договір у Сумах. Він потрібний був для того, щоб відпрацювати модель. Програма нова, і ми повинні були подивитися, як механізм цей діє в реаліях. Решту договорів, я сподіваюся, укладатимуть наступного тижня після того, як Міністерство економіки узгодить розподіл коштів серед регіонів і Міністерство фінансів узгодить розпорядників нижнього рівня, які безпосередньо компенсуватимуть ресурси», - сказав він.

За даними директора департаменту, після підписання першого договору більш як 65 чоловік звернулися до Сумської міськадміністрації для участі в програмі.

Він вважає, що чимала кількість бажаючих брати участь в програмі молодіжного житлового кредитування (близько 16 тис. чоловік) захочуть взяти участь в іпотечній програмі.

О.Непомнящий відзначив, що на сьогодні в програмі можуть брати участь близько 1,1 тис. квартир в об'єктах високого ступеня готовності.

Він сказав, що, крім «Ощадбанку», в програмі готовий брати участь «Брокбізнесбанк» з кредитування об'єктів холдингової компанії «Київміськбуд».

Кажучи про гарантії виплати компенсацій за ставкою кредитування з боку держави, О.Непомнящий зазначив: «Це ініціатива Президента. І Президент як гарант Конституції в цій ситуації може гарантувати».

За оцінками директора департаменту, банки «не зовсім задоволені цією програмою».

«Вони вважають, що 16% - це замало. Вони сьогодні дають під вищі відсотки. Я думаю, що це програма, в якій всі мають піти на компроміс. Банкіри мають розуміти, що 16% - це, напевно, нормально. Забудовники в Києві та решті міст мають розуміти, що та планка, яка визначена, це, напевно, нормально. І людина має зрозуміти, що ніж стояти в черзі чималу кількість років, краще взяти участь в програмі», - зазначив О.Непомнящий.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться строком до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявляв, що в Україні з травня цього року почне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.

Довідка УНІАН. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.

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ЄБРР озвучив свій прогноз щодо темпів зростання економіки України

Найбільший фінансовий інвестор в Україні – Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки у 2012 році до 2,5%, проте чекає прискорення зростання ВВП країни у 2013 році до 4,0%, зазначається у повідомленні банку.

Згідно з даними Держстату, валовий внутрішній продукт України у 2011 році зріс на 5,2%.

ЄБРР також очікує на зниження середньорічної інфляції в Україні в 2012 році до 4,0% - з 7,7% в 2011 році.

«Українську економіку зачепила нова хвиля нестабільності в єврозоні. Зниження зовнішнього попиту і невисокі ціни на сталь призводять до погіршення ситуації в машинобудуванні і металургії… Сільськогосподарське виробництво також сповільнюється через незвичайно холодну зиму», - зазначається у повідомленні ЄБРР.

«У зв'язку з тим, що економіка України дуже схильна до впливу єврозони, події в ЄС залишатимуться важливим чинником для зростання країни і економічної стабільності найближчими місяцями», - заявляє банк.

Як відзначає «КоммерсантЪ-Украина» (№ 77 від 21 травня), Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підтвердив прогноз зростання української економіки лише на 2,5% - один з найгірших показників серед прогнозів для країн Східної Європи.

Крім зниження експортного попиту на продукцію металургії і машинобудування, негативний вплив на економіку, на думку банку, чинитиме скорочення виробництва у сільському господарстві і завершення інфраструктурних проектів перед Євро-2012.

Водночас, аналогічне зростання економіки ЄБРР чекає лише в Білорусі. Але, незважаючи на низький прогноз для українського ВВП, позитивним є вже сам факт підтвердження попередніх прогнозів, оскільки останнім часом міжнародні організації лише погіршували оцінки.

У банку також розраховують, що відновлення економіки єврозони позитивно вплине на український ВВП. За словами українських експертів, в ЄБРР прогнозують відновлення економіки єврозони у другому півріччі, що має напряму вплинути на зростання ВВП країн, що розвиваються.

У своєму звіті ЄБРР наголошує на великому значенні високого внутрішнього попиту в Україні для підтримки темпів зростання економіки, проте не уточнює, як на нього вплинуть передвиборне зростання соціальних стандартів.

Як повідомив на початку травня Держстат, зростання валового внутрішнього продукту України в першому кварталі 2012 року щодо відповідного періоду 2011 року становило 1,8% порівняно зі зростанням на 5,4% у першому кварталі 2011 року.

За січень-березень 2012 року зростання ВВП також сповільнилося і порівняно з четвертим кварталом 2011 року (4,7%).

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.

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Експерти прогнозують зростання ВВП України в 2012 році на рівні 2,5%, в 2013 р. - 3,7-4,2%

За оцінками експертів інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB, зростання валового внутрішнього продукту в Україні у 2012 році складе 2,5%, в 2013 р. - 3,7-4,2%, повідомив у коментарі УНІАН керівник FOREX CLUB в Україні Микола Івченко.

«У поточному році ми також очікуємо зростання в Україні на рівні 2,5%», - сказав М.Івченко.

При цьому він пояснив, що таке незначне зростання пов'язане з повільним зростанням кредитного портфеля, яке буде стримувати зростання споживання населення та інвестицій бізнесу, з погіршенням стану основних торгових партнерів України на тлі боргової кризи в єврозоні та уповільненням зростання номінальних доходів населення.

«У 2013 році ми очікуємо прискорення зростання у зв'язку з поступовим вирішенням боргової кризи в єврозоні, прискоренням кредитування та збільшенням темпів зростання номінальних доходів населення. За нашими оцінками, зростання економіки України в 2013 році складе 3,7-4,2%», - повідомив експерт.

Коментуючи оприлюднений Європейським банком реконструкції та розвитку оновлений прогноз розвитку світової економіки, М.Івченко зазначив, що такий досить оптимістичний прогноз щодо 2013 року пов'язаний з очікуванням прискорення глобального економічного зростання на тлі поступово вирішення боргової кризи в єврозоні. «Очікується, що вже до кінця 2012 року стануть зрозумілішими перспективи Греції, Іспанії, Португалії та Італії. Базовий прогноз полягає в тому, що поступово боргова криза буде сходити нанівець за рахунок заходів бюджетної економії в єврозоні та значної ліквідності, влитої світовими центральними банками», - сказав М.Івченко.

Для України оптимістичний прогноз на 2013 рік (4% - за прогнозами ЄБРР), за словами керівника FOREX CLUB, також пов'язаний з тим, що в 2012 році очікується незначне зростання, що знижує базу порівняння при визначенні перспектив зростання в 2013 році.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки в 2012 році до 2,5%, але очікує прискорення росту ВВП країни в 2013 році до 4%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

При цьому МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня). Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Зростання ВВП України в першому кварталі 2012 року по відношенню до відповідного періоду 2011 року склало 1,8% проти зростання на 5,4% в I кварталі 2011 року.

За січень-березень 2012 зростання ВВП також сповільнилося і в порівнянні з четвертим кварталом 2011 року (4,7%).

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.

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Економічне зростання в 2013 р. буде визначати динаміка курсу гривні - експерт

Економічне зростання в Україні в 2013 році в основному залежатиме від того, чи збережеться гривня на своїх поточних позиціях, сказав в коментарі УНІАН аналітик АТ «Ерсте Банк» Мар'ян Заблоцький.

«Враховуючи динаміку спаду експорту, збереження курсу - це далеко не найімовірніший сценарій. Девальвація гривні дасть можливість значно підтримати економічне зростання завдяки обмеженню обсягів імпорту та підтримки експорту», - вважає експерт.

Також він нагадав, що за прогнозами експертів «Ерсте Банку», зростання ВВП в 2012 році не перевищить 1%, причому, як зазначив Заблоцький, навіть це зростання зберегти буде досить складно через надто оптимістичні плани запозичень Мінфіну і подальшого падіння зовнішнього попиту.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки в 2012 році до 2,5%, але очікує прискорення росту ВВП країни в 2013 році до 4%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

При цьому МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня). Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Зростання ВВП України в першому кварталі 2012 року до відповідного періоду 2011 року склало 1,8%, проти зростання на 5,4% в I кварталі 2011 року у порівнянні з відповідним періодом 2010 року.

За січень-березень 2012 зростання ВВП також сповільнилося і в порівнянні з четвертим кварталом 2011 року (4,7%).

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.

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УНІАН