Анонс на 22 травня

* Прес-брифінг, присвячений Першій міжнародній конференції «Відверто про IT». Організатори: Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України за підтримки компаній Інком і SAP України, діловий тижневик ИнвестГазета. Запрошені: Володимир Семиноженко, голова Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації, Олександр Кардаков, голова наглядової ради компанії «Октава Капітал», засновник компаній «Інком» і «Датагруп», Максим Матяш, директор SAP Україна; Ірина Заінчковська, Директор "Ітеллідженс" СНД.

* В УСПП відбудеться обговорення проблем комунальної теплоенергетики. Буде розглядатися план дій енергоефективної модернізації сфери теплопостачання населених пунктів України, розроблений Комісією УСПП з енергоефективності спільно з експертним середовищем та органами місцевого самоврядування. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, голова комісії УСПП з енергоефективності, директор ТОВ «АРНІКА-Центр» Євген Нікітін, заступник директора департаменту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг Сергій Бевз, директор Проекту «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» Вільям Такер, гендиректор Асоціації «Укртеплокомуенерго» Володимир Дерій, директор Департаменту проектного управління та енергоефективності в сфері життєзабезпечення Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ України Станіслав Захаров та ін.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Круглий стіл на тему: «Гривня і соціальні ініціативи влади: реальні та уявні загрози фінансовій стабільності». Організатор - ГО «Ліга фінансового розвитку». Питання: Поточна цінова та курсова стабільність: тимчасове явище чи стійка тенденція? Прогнози до кінця року. Підвищення соціальних виплат та виплати компенсацій знецінених заощаджень «Ощадбанком»: якими будуть наслідки для системи? Чергове ослаблення грошово-кредитної політики НБУ: яких змін і коли відчують кінцеві позичальники і економіка?

* Прес-конференція на тему: «Презентація нової стратеги роботи АТ "ОТРБанк" в Україні. Причини зміни топ-менеджменту банку ». Учасники: голова Наглядової ради АТ "ОТП Банк" Іштван Хамец, голова правління АТ "ОТП Банк" Тамаш Хак-Ковач.

* Відбудеться відкриття ХV ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Організатор - Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Під час секційних засідань, семінарів і круглих столів планується обговорити широке коло ключових проблем, що визначають правові, наукові, технічні та економічні аспекти захисту інформації.

* 13-30 - В УНІАН відбудеться презентація першого в Україні проекту винного мистецтва ART WINE FEST. В рамках проекту будуть проведені заходи, спрямовані на підняття іміджу національного виноробства і сприяють активному розвитку винного туризму України. Одним із пріоритетних завдань проекту винного мистецтва ART WINE FEST є оздоровлення нації через формування культури споживання та культури вина в Україні. Учасники: начальник відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства Міністерства агрополітики та продовольства України В.Костенко, перший Заступник гендиректора Української корпорації з виноградарства і виноробної промисловості "Укрвинпром" В.Кучеренко, виконавчий директор асоціації "Українське бюро винограду і вина" І.Ніколин, виконавчий директор корпорації "Перший Національний Виноробний Холдинг" А.Горкун (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Відбудеться розширене засідання Економічної ради громадських організацій, галузевих асоціацій, організацій роботодавців та Державного центру зайнятості України, на якому обговорять урядовий законопроект «Про зайнятість населення». Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, директор Державного центру зайнятості України Петро Петрашко, голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, представники Мінсоцполітики, керівники галузевих об'єднань, експерти та інші.

* Голова КМДА Олександр Попов візьме участь у засіданні Громадської ради з реалізації «Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року». Під час засідання Групою з реалізації Стратегії будуть представлені презентації проектів Генерального плану Києва, проекту створення вело-інфраструктури «Велостарт», проекту забезпечення вільного доступу до мережі Інтернет на центральних вулицях столиці та інформатизації київських лікарень. Також будуть представлені результати першого Київського інвестиційного форуму.

* Відбудеться Форум Чистих Технологій в Україні EСOSMART-2012. Організатор - IBCentre в партнерстві з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Учасники: Махір Алієв, директор Екологічної Програми ООН (UNEP) по Європі, Рікарда Рігер, директор United Nations Development Programme (UNDP) в Україні, Олександр Аліпов, перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Павло Жила, голова Державної екологічної інспекції України та ін. "Зелені" бізнес-проекти, які будуть представлені на форумі: Проект «Дитячий еко-реабілітаційний центр іпотерапії "Камелія"; проект з виробництва електроенергії з відходів вуглезбагачення з супутнім одержанням будівельних матеріалів на об'єктах «Донецьксталь»; проект переобладнання автомобілів на електродвигуни (Олександр Туз, директор «Заводу ТИТАН») та ін.

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