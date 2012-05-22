У Болгарії поблизу Софії стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,6 стався у вівторок поблизу болгарської столиці.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Геологічну службу США (USGS).

За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу був за 24 кілометри на захід від Софії. Осередок підземних поштовхів розташовувався на глибині 9,5 кілометрів. Болгарский інформаційний портал Novinite.com повідомляє, що підземні поштовхи, що почалися о 03.00 за місцевим часом, відчувалися по всій країні. За даними порталу, в місті Перник на заході країни у деяких будівель обвалилися стіни.

Про жертви і постраждалих не повідомляється.

За даними USGS, через півтори години приблизно в тому ж місці, поблизу Софії, стався сильний афтершок магнітудою 4,9.

Багато жителів Софії вважали за краще покинути свої будинки і досі залишаються на вулицях.

"Я ніколи не відчувала нічого подібного. Це було дуже сильним і страшним", - сказала агентству Рейтер мешканка Софії Іванка Георгієва, залишила свою квартиру на восьмому поверсі житлового комплексу.