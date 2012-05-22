Кабмін ухвалив низку постанов щодо імплементації Митного кодексу

Уряд прийняв низку постанов для приведення нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства у зв’язку з введенням в дію нової редакції Митного кодексу.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, так, затверджено Порядок інформаційного обміну між Державною митною службою та іншими органами державної влади за допомогою електронних засобів передачі інформації. Документом пропонується запровадити декларативний принцип використання документів, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та декларуються за електронними вантажними митними деклараціями. Тобто документи, необхідні для здійснення митного контролю та оформлення, передаватимуться органами державної влади до Держмиттслужби в електронному вигляді, а відомості про такі документи зазначатимуться у митній декларації.

Уряд затвердив Порядок ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, який визначає процедуру ведення УКТЗЕД. Окрім цього, затверджено перелік товарів (із зазначенням їх опису та коду згідно з УКТЗЕД), на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України. Серед таких товарів наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, культурні цінності, дослідні сорти рослин, товари військового призначення та подвійного використання тощо.

Також уряд прийняв постанову про затвердження форми митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.

Водночас визначено обсяги та порядок увезення громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного споживання, зокрема на одну особу може бути ввезено харчів на суму не більш як 200 євро.

Також затверджено перелік пунктів пропуску через державний кордон України, у яких здійснюється переміщення товарів через митний кордон.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня Президент підписав Митний кодекс, прийнятий Верховною Радою 13 березня п.р.

Кодекс набере чинності з 1 червня.

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