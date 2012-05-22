ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 22 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Перша партія сиру після перевірки перетнула кордон Росії» пише: міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко заявив, що перші партії українського сиру перетнули російський кордон...

http://delo.ua/world/pervaja-partija-syra-posle-proverki-peresekla-granicu-rossii-178126/

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Також «Діло» у публікації «Сьогодні український парламент буде голосувати за обмеження оренди землі» пише: сьогодні Верховна Рада планує розглянути законопроект "Про внесення змін до закону України "Про оренду землі" (щодо деяких обмежень оренди земель сільгосппризначення). Документом пропонується обмежити площу землі в оренді 50 тис. га...

http://delo.ua/business/segodnja-ukrainskij-parlament-budet-golosovat-za-ogranichenie-are-178116/

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Видання «Комерсант» в публікації «Нічого страшного. Європарламент не бачить необхідності введення санкцій проти України »пише: сьогодні в Страсбурзі відбудуться дебати Європейського парламенту (ЄП) щодо ситуації в Україні...

http://www.kommersant.ua/doc/1939919

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Також «Комерсант» в публікації «Нуль уваги» пише: надто щедра реклама банків, що пропонують нульові ставки за кредитами, привернула увагу Антимонопольного комітету - за місяць він оштрафував вже два роздрібних банки...

http://www.kommersant.ua/doc/1939914

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Також «Комерсант» у публікації «Прийом проти брухту. Обмежено експорт вторинної сировини» пише: в уряді ухвалили рішення квотувати вивіз за кордон брухту чорних металів, що має ліквідувати його дефіцит всередині країни, говорять учасники ринку...

http://www.kommersant.ua/doc/1939807

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Газета «Сьогодні» у публікації «Облава на нелегальних таксистів у Києві: авто тепер викликати можна насилу, а ціни подвійні» пише: у столиці закрили сервер, де шофери отримували замовлення, а влада каже, що всі крапки над «і» мав розставити новий законопроект...

http://www.segodnya.ua/news/14380674.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» у публікації «Вивільнена» гривня кредитні ставки не знизить» пише: НБУ продовжує політику вивільнення гривні, сподіваючись стимулювати зниження кредитних ставок. Проте банкіри вважають, що на зростанні кредитування нововведення не відіб'ється. Не до кредитів - на носі вибори...

http://economics.unian.net/rus/detail/128238

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Путін перепідпорядкує фінансову розвідку собі» пише: президент Володимир Путін вирішив перепідпорядкувати фінансову розвідку себе. Це може означати майбутнє посилення Росфінмоніторингу...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1769003/vzyalsya_za_staroe

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Видання «Известия» в публікації «Росія готова витратити $ 200 млн на бідних» пише: гроші нужденним країнам будуть виділені в рамках створюваного Агентства міжнародного розвитку...

http://www.izvestia.ru/news/524806

(УНІАН)