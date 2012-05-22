Клюєв розказав про недоліки і загрози, які потрібно усунути до Євро-2012

Cекретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Клюєв вказав на низку недоліків і загроз, які потрібно усунути до початку Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Клюєв заявив сьогодні на засіданні міжвідомчого координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку при Президентові України.

«До проведення Євро-2012 наша країна практично готова. Разом з тим є ряд питань, викликів та загроз, які потребують спільного вивчення та відповідного реагування», - сказав А.Клюєв.

Зокрема, за його словами, є окремі недоліки в організації та забезпеченні безпеки у фан-зонах, які будуть функціонувати в центральних частинах міст-господарів Чемпіонату, що пов’язано з масовим скупченням уболівальників з різних країн.

Також, як зазначив А.Клюєв, у сфері перевезень залишається проблема з обладнанням і з оснащенням інфраструктури, системи спостереження, заходами контролю пасажиропотоків, недостатньою кількістю кінологічних підрозділів для забезпечення огляду пасажирів і вантажу.

«Не виключена поява провокацій та неправдивих анонімних повідомлень про можливі теракти, що відволікатиме силові структури від виконання основних завдань», - зазначив А.Клюєв, додавши, що однією з можливих загроз може бути радикалізація дій футбольних хуліганів, які у період проведення Чемпіонату можуть спровокувати масові порушення громадського порядку, сутички з уболівальниками інших країн, прояви ксенофобії та расизму.

«Тому важливо обмежити прибуття до України таких професійних порушників правопорядку під час футбольних матчів», - наголосив А.Клюєв, зазначивши, що таке завдання поставлено перед працівниками СБУ, МВС, Державної прикордонно служби разом з Інтерполом.

В контексті сказаного А.Клюєв зазначив, що найголовнішим є те, що «нам відомі можливі загрози і ми повинні бути готовими адекватно на них реагувати», для чого слід максимально використати час, який залишився до початку Євро-2012.