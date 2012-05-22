Сьогодні в МЗС відбудеться засідання Керівного комітету Секретаріату Ради Європи

Сьогодні у приміщенні МЗС України відбудеться виїзне засідання Керівного комітету Секретаріату Ради Європи з імплементації Плану дій Ради Європи для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

Метою засідання є обговорення стану реалізації плану дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки.

«Ми розглядаємо план дій Ради Європи для України як важливий практичний інструмент для реалізації демократичних реформ в нашій державі та забезпечення європейських стандартів у багатьох сферах суспільного життя», - сказав О.Дикусаров.

План дій також спрямований на підтримку зусиль України у контексті виконання її зобов’язань перед Радою Європи.

План дій передбачає реалізацію 51 проекту, що мають на меті сприяти здійсненню процесу реформ в Україні, зокрема, у сфері вдосконалення системи судочинства, забезпечення вільних і справедливих виборів, боротьби з корупцією, зміцнення свободи слова та посилення соціальної безпеки.

За словами О.Дикусарова, заходи, передбачені планом дій, покликані допомогти в адаптації українського законодавства, інститутів та практики відповідно до європейських стандартів щодо забезпечення прав людини, верховенства права і демократії.

У засіданні візьмуть участь делегація Секретаріату Ради Європи на чолі з генеральним директором Генерального директорату з програм Ради Європи та представники центральних органів державної влади України і громадських організацій, залучених до програм співробітництва з Радою Європи в рамках плану дій.