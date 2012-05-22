Курс НБУ на 23.05.2012

Офіційний курс НБУ на 23.05.2012 100 USD США - 799.2500 (на 22 травня - 799.1500) 100 EUR - 1020.4824 (на 22 травня - 1018.9163) 10 RUR - 2.5729 (на 22 травня - 2.5648)

Офіційний курс НБУ на 23.05.2012 100 USD США - 799.2500 (на 22 травня - 799.1500) 100 EUR - 1020.4824 (на 22 травня - 1018.9163) 10 RUR - 2.5729 (на 22 травня - 2.5648) Облікові курси банківських металів на 23.05.2012 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 125941.82 (на 22 травня - 127084.83) 961 XAG 10 Срібло - 2243.49 (на 22 травня - 2268.79) 962 XPT 10 Платина - 116770.43 (на 22 травня - 117315.22) 964 XPD 10 Паладій - 48834.18 (на 22 травня - 49307.56)

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