Анонс на 23 травня

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання Уряду планується проведення брифінгів за участю віце-прем'єра - міністра соціальної політики Сергія Тігіпка та голови Держагентства з туризму та курортів Олени Шаповалової.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Круглий стіл на тему: "Криза будівельної галузі: Хто першим кине рятувальне коло?". Організатори: Асоціація "Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів", будівельний портал bprice.ua. Запрошені: Анатолій Близнюк, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, Дмитро Ісаєнко, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України; Михайло Кучук, заступник голови КМДА, Сергій Целовальник, головний архітектор Києва, Іван Салій, голова наглядової ради Асоціації "Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів", Олександр Омельченко, екс-президент Асоціації міст України Лев Парцхаладзе, перший віце-президент, голова ради директорів Конфедерації будівельників України та ін. Модератор: Тетяна Комлик, головний редактор будівельного порталу bprice.ua.

* Інститут енергетичних досліджень спільно з аналітично-інформаційним агентством «Главком» проведе прес-конференцію на тему: «Наскільки впадуть ціни на бензин в Україні?». Учасники: заступник директора НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев і директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

* Прес-конференція на тему: "Як і коли виникла справа Тимошенко щодо ЄЕСУ?». Учасники: Олег Надоша, народний депутат України; Микола Обиход, колишній заступник Генерального прокурора України, який керував досудовим слідством у справі ЄЕСУ.

* Прес-конференція на тему: "Імідж України та поточний стан реформування українського законодавства очима німецького бізнесу". Учасники: голова Німецько-української спілки юристів, член правління Німецького економічного клубу, старший партнер юридичної фірми Arzinger Вольфрам Ребок; координатор програм USAID FAIR Justice Project Ольга Миколаєва; науковий консультант Вищого господарського суду України Оксана Шостенко.

* Прес-конференція на тему: "З яких джерел вигідна диверсифікація газових поставок в Україну?». Учасники: Михайло Гончар, директор енергетичних програм Центру "Номос"; Володимир Омельченко, провідний експерт Центру Разумкова.

* Відбудеться церемонія підписання договору на управління реконструйованим готелем «Лейпциг» між компаніями «ISTIL» і «Marriot International». Компанія «ІSTIL», що здійснює реконструкцію готелю «Лейпциг», підпише договір на управління «Marriott International», однієї з найбільших готельних мереж світу, що нараховує більше 3700 готелів в 73 країнах світу. У сім'ю «Marriot International» готель «Лейпциг» увійде під назвою «Renaissance». На церемонії підписання будуть присутні представники ЄБРР, який виступив фінансовим партнером реконструкції. Сама церемонія підписання договору відбудеться на даху реконструйованого готелю.

* Прес-конференція на тему: "Перші кроки зі створення культурного простору на території фабрики "Юність". Учасники: ген.директор" ЕСТА Холдингу "Микола Нестеренко; координатор громадської експертної ради проекту "Андріївський" Юлія Філоненко, заступник директора компанії GfK Ukraine Гліб Вишлінський; старший дослідник GfK-України Тетяна Яблоновська.

* Відбудеться урочиста презентація результатів першого етапу спільного проекту АРІФРУ, Асоціації «Фондове Партнерство» і FundMarket «Ренкінг публічності на фондовому ринку України». В рамках заходу співорганізатори проекту представлять результати аналізу сайтів професійних учасників фондового ринку України, а також проведуть урочисте нагородження номінантів ренкінгу, що набрали найбільшу кількість балів за відповідними критеріями. Організатор: Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України.

* Круглий стіл на тему: "Земельна реформа: чи вдасться створити умови для її ефективного впровадження до 2013 року?". Організатори: МФ "Відродження", проект USAID "Агроінвест", ВГО "Українська стратегія", ТО "Славута". Питання: Інформація про загальний стан підготовки до проведення земельної реформи в Україні; Розгляд оптимальних шляхів проведення реформи із залученням до її розробки та впровадження інститутів громадянського суспільства; Найцікавіші громадські "земельні" ініціативи; Міжнародний досвід проведення земельної реформи; Роль ЗМІ у підготовці до проведення земельної реформи та ін.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Перші підсумки діяльності Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України в залученні інвестицій через механізм «Єдине інвестиційне вікно» (InvestUkraine). Учасники: голова Держінвестпроекту Владислав Каськів, керівник InvestUkraine Сергій Євтушенко, керуючий партнер Baker & McKenzie Сергій Чорний, керуючий партнер Deloitte Володимир Вахт. Будуть представлені проміжні результати Держінвестпроекту й InvestUkraine, зокрема, щодо залучення прямих іноземних інвестицій, а також результатів партнерства з провідними консалтинговими та юридичними компаніями в Україні (вул. Хрещатик , 4, конференц-зал). Реєстрація з 14-00. Потрібна акредитація. Телефони: (044) 254-40-15, press.ukrproject@gmail.com, press@ukrproject.gov.ua, SMS (067) 446-19-49 до 20-00 22 травня.

* Круглий стіл та прес-конференція на тему: «Перспективи житлового будівництва в м. Києві та приміській зоні». Будуть обговорюватися: проектні рішення Генплану Києва щодо обсягів і розміщення нового житлового будівництва та реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, будівництво житла соціального призначення; проектне забезпечення і комплексність забудови і т.п.

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