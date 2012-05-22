ТОП-10 (22 травня)

ВР підтримала урядову ініціативу передати в концесію об’єкти тепло- та водопостачання

Україна в І кварталі скоротила імпорт газу з Росії в 2,1 разу

Білорусь скасувала ліцензування імпорту українського пива

Експерти: домовленість із ВТБ полегшить виплату 0,5 млрд дол. за євробондами у червні

Фюле: політично-вмотивоване правосуддя є системною проблемою України

Мінфін: створено умови для отримання з 1 червня компенсацій за вкладами Сбербанку без черги

Держборг України з початку року скоротився на 3,9% – до 36% ВВП

ВР ухвалила основні напрями бюджетної політики на 2013 рік

ВР ухвалила в першому читанні зміни до Податкового кодексу

Мінфін сьогодні задовольнив єдину заявку на ОВДП на 3,601 млн дол.

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ВР підтримала урядову ініціативу передати в концесію об’єкти тепло- та водопостачання

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності», внесений Кабінетом міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, даним законопроектом передбачено внести зміни до Закону “Про концесії”.

Змінами передбачено, що до об'єктів права державної чи комунальної власності, які надаються у концесію, належить майно підприємств, їхніх структурних підрозділів, що є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, яке використовується для забезпечення завершеного циклу виробництва продукції (робіт, послуг).

Законопроектом скасовується вимога щодо обов’язкового нотаріального посвідчення договорів оренди чи концесії, що суттєво зменшує витрати на їхнє укладення.

Із Закону “Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності” пропонується виключити норму про те, що орендарем, концесіонером об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, може бути юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності або фізична особа - підприємець.

Також змінами передбачено, що орендар за згодою орендодавця має право передати у суборенду орендоване ним нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно, яке не використовується у провадженні господарської діяльності у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, якщо інше не передбачено договором оренди. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати строку дії договору оренди.

Витрати, необхідні для підтримання орендованого об’єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, здійснюються за рахунок орендаря та включаються до складу витрат орендаря.

Витрати, пов’язані з поліпшенням орендованого об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), які зумовлюють збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об’єкта, здійснюються за рахунок амортизаційних відрахувань, а також за рахунок інших джерел, якщо це передбачено умовами договору, та відображаються як капітальні інвестиції, що включаються до вартості об’єкта оренди.

Також змінами передбачено, що у разі, коли протягом строку дії договору оренди окремі активи, надані орендарю у складі об’єкта оренди, виводяться з експлуатації у зв’язку з їхнім списанням, внаслідок чого такі активи не використовуються орендарем у його господарській діяльності, проводиться перерахунок розміру орендної плати шляхом зменшення бази розрахунку орендної плати на вартість таких активів, визначену на день надання їх в оренду.

Законопроектом передбачено, що у разі ліквідації орендодавця дія договору не припиняється. У договорі здійснюється заміна сторони орендодавця на її правонаступника.

Відповідно до законопроекту, концесіонер не має права без згоди концесієдавця передавати повністю або частково третім особам свої майнові права на об’єкти, право власності на які належить концесієдавцю.

Витрати, необхідні для підтримання наданого в концесію об’єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, здійснюються за рахунок концесіонера та включаються до складу витрат концесіонера.

Витрати, пов’язані з поліпшенням наданого в концесію об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), які зумовлюють збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об’єкта, здійснюються за рахунок амортизаційних відрахувань, а також за рахунок інших джерел, якщо це передбачено умовами договору, та відображаються як капітальні інвестиції, що включаються до вартості об’єкта, наданого в концесію.

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Україна в І кварталі скоротила імпорт газу з Росії в 2,1 разу

Україна в січні-березні 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації в 2,1 разу, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 8,547 млрд куб. м, повідомили УНІАН у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в грошовому вираженні в січні-березні ц.р. Україна скоротила імпорт газу з Російської Федерації на 24,2%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 3,573 млрд дол.

За даними Держстату, в І кварталі 2012 року Україна імпортувала природний газ лише з Російської Федерації.

Нагадаємо, українська сторона неодноразово заявляла про намір скоротити закупівлі газу в РФ цього року до 27 млрд куб. м з передбачених контрактом 52 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. У 2011 році Україна збільшила імпорт природного газу на 49,5%, порівняно з 2010 роком, до 14 млрд 46,028 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2011 році в загальному обсягу імпорту становив 17,0%.

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Білорусь скасувала ліцензування імпорту українського пива

Мінськ. Республіка Білорусь скасувала ліцензування імпорту українського пива.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Ради міністрів Білорусі.

Відповідне рішення передбачене постановою Ради міністрів Білорусі від 17 травня 2012 року №451.

Цією постановою визнано такою, що втратила чинність, постанову уряду від 21 грудня 2010 року №1860 «Про ліцензування імпорту пива солодового з України і внесенні доповнення до постанови Ради міністрів Республіки Білорусь від 18 жовтня 2007 р. № 1369».

Нагадаємо, що імпорт пива з України до Білорусі було тимчасово обмежено наприкінці 2010 року. На той момент частка українського пива досягала 32% білоруського ринку.

Так, згідно з постановою Радміну Білорусі №1860 від 21 грудня 2010 року імпорт до Білорусі українського солодового пива до 31 грудня 2012 року мав здійснюватися за разовими ліцензіями, видаваним Міністерством торгівлі за узгодженням з концерном «Білдержхарчопром». Для отримання ліцензії українським пивоварам було необхідно узгоджувати мінімальні ціни з концерном.

Під час проведення переговорів було підписано цінові угоди з низкою українських компаній, відбувся діалог про взаємовигідні поставки білоруського пива до України і українського пива до Білорусі.

Довідка УНІАН. Імпорт пива з України до Білорусі було обмежено після того, як білоруські антимонопольні органи констатували факт демпінгу з боку українських виробників. Постановою Ради міністрів РБ № 1860 від 21 грудня 2010 року було встановлено процедуру ліцензування і узгодження мінімальної ціни входження українського пива на білоруський ринок. Таким чином, обсяг продажу українського пива в Білорусі в 2011 році знизився до 6 млн. доларів із 18 млн. доларів у 2010 році.

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Експерти: домовленість із ВТБ полегшить виплату 0,5 млрд дол. за євробондами у червні

Досягнення домовленості з російським «Внєшторгбанком» (ВТБ) щодо схеми погашення наданого Україні кредиту у розмірі 2 млрд дол. спростить задачу країни з виплати 0,5 млрд дол. у рамках погашення єврооблігацій у червні цього року.

Про це йдеться в огляді, підготовленому експертами «ІНГ Банк Україна».

Експерти відзначають, що новина про те, що український уряд досяг угоди з російським банком, безумовно, є позитивною для короткострокової спроможності України виконувати зобов'язання за зовнішніми запозиченнями, оскільки згладжує зовнішні виплати уряду протягом найближчих 2-3 місяців.

«Таким чином, заплановане на кінець червня погашення єврооблігацій на 0,5 млрд дол. не буде для уряду досить складним, оскільки його ліквідність на кінець квітня залишається на рівні 1,1 млрд дол.», - вважають експерти «ІНГ Банк Україна».

Як повідомило 21 травня агентство УНІАН джерело у фінансових колах, Мінфін погодив з керівництвом російського «Внєшторгбанку» (ВТБ) схему погашення кредиту у розмірі 2 млрд дол.

Так, за інформацією джерела, згідно з домовленістю, 500 млн дол. суми кредиту було погашено «живими» грошима, для погашення 500 млн. дол. було залучено новий кредит ВТБ; ще 1 млрд дол. було рефінансовано шляхом випуску цінних паперів.

Джерело також повідомило, що умови виділення кредиту і розміщення паперів на сьогодні ще обговорюються.

При цьому джерело відзначило, що умови будуть ринковими.

Нагадаємо, що 18 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив про досягнення домовленості з ВТБ з питання погашення кредиту. Проте він не повідомив деталей щодо здійснення операції.

Раніше Мінфін України і ВТБ розглядали кілька варіантів погашення кредиту.

Зокрема, обговорювалася можливість залучення нового кредиту ВТБ на 1 млрд дол., терміном на 5 років з ринковими відсотками, а під другий мільярд могли бути випущені цінні папери. Також обговорювалася можливість випуску паперів під всю суму кредиту.

Довідка УНІАН. Україна одержала від російського «Внєшторгбанку» на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит може бути продовжений тричі терміном на 6 місяців.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров в листопаді 2011 року заявляв, що починається процес переоформлення кредиту ВТБ у довгостроковий кредит під облігації українського уряду.

У грудні 2011 року Україна продовжила на шість місяців кредитну угоду з російською «Внєшторгбанком» (ВТБ) на суму 2 млрд дол.

У Плані управління державним боргом на II квартал 2012 року, оприлюдненим 11 квітня на сайті Мінфіну, передбачається що у червні п.р. має бути погашений кредит на 2 млрд дол., залучений урядом два роки тому від російського «Внєшторгбанку» для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних.

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Фюле: політично-вмотивоване правосуддя є системною проблемою України

Страсбург. Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле вважає, що політично-вмотивоване правосуддя є системною проблемою України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі, виступаючи в ході дебатів “Ситуація в Україні, справа Юлії Тимошенко” в Європарламенті.

“Політично-вмотивоване правосуддя – системна проблема в Україні, і вона потребує системного вирішення у вигляді всебічної судової реформи”, - сказав він.

Єврокомісар зазначив, що впродовж останнього року Європейський Союз неодноразово заявляв про своє обурення використанням вибіркового правосуддя і не лише у випадку колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, але й в інших випадках.

Комісар ЄС також зазначив, що першим кроком до відновлення довіри до намірів української влади рухатися в європейському напрямку стало б створення умов для відновлення здоров’я колишнього українського прем’єра в Україні чи за її межами.

У зв’язку з цим єврокомісар привітав домовленість президента Європарламенту Мартіна Шульца та прем’єр-міністра України Миколи Азарова про можливість направити групу медичних фахівців, під егідою Європарламенту, для огляду та призначення лікування Ю.Тимошенко. Ця група має доповнити зусилля німецьких лікарів.

Щодо юридичних прав Ю.Тимошенко, то, на думку Ш.Фюле, найважливішим є те, щоб касаційний суд України зміг оголосити своє рішення до кінця червня, а через короткий час після того – своє рішення міг би оголосити Європейський суд з прав людини.

За словами єврокомісара, це також стосується і справи колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.

При цьому комісар особливо наголосив на тому, що всі наступні процеси мають відбуватися відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу України.

Він також підкреслив, що схвалення нового Кримінального процесуального кодексу України стало кроком вперед і повинно покращити якість майбутніх судових процесів.

“У той самий час Ю.Тимошенко та інші жертви політично-мотивованого правосуддя вже були засуджені. Дії для реформування Кримінального кодексу необхідні для того, щоб звернутися до самої сутності проблеми”, - наголосив Ш.Фюле.

Як повідомляв УНІАН, після сьогоднішніх дебатів Європарламент планує схвалити резолюцію. Голосування заплановане на четвер, 24 травня.

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Мінфін: створено умови для отримання з 1 червня компенсацій за вкладами Сбербанку без черги

У Міністерстві фінансів України запевняють, що наразі створено умови для отримання з 1 червня компенсацій за вкладами Сбербанку СРСР без черги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив міністр фінансів Юрій Колобов на засіданні уряду 21 травня.

“Зокрема, створено умови для проведення виплат без черг у визначеному відділенні банку, у визначений день та час, без будь-яких черг та затримок. Тобто, порядок виплат у поточному році є максимально зручним для людей”, - йдеться у повідомленні прес-служби уряду.

На сьогоднішній день, по інформації уряду, дату та час прийому в установах банку для отриманні компенсацій призначено 2 млн 65 тис. 670 вкладникам.

Наразі актуалізовано дані 1 млн 56 тис. 540 вкладників. Сума виплат, що будуть розпочаті 1 червня, складає 1 млрд 13 млн 887,6 тис. гривень.

За інформацією АТ «Ощадбанк», до АІС «Реєстр вкладників заощаджень громадян» на початок 2012 року внесено дані про знецінені заощадження більше 11,8 млн громадян України, із яких лише близько 6,16 млн осіб уже отримали компенсацію у межах 1000 гривень.

Решта вкладників, що внесені до Реєстру - 5,6 млн. осіб.

Виходячи з цього, розмір видатків у поточному році на проведення вказаних компенсаційних виплат передбачено цілком відповідний: 5,6 млрд. гривень.

Нагадаємо, що згідно постанови Кабміну, вкладник може використати компенсаційні кошти, зараховані на його поточний рахунок, шляхом отримання готівки, перерахування на депозитний чи інший рахунок в банку з використанням спеціального платіжного засобу «Національна картка». При цьому, видача карток громадянам України здійснюється безоплатно.

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Держборг України з початку року скоротився на 3,9% – до 36% ВВП

Державний борг України з початку 2012 року скоротився на 3,9% - до 36% валового внутрішнього продукту.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, про це повідомив голова НБУ Сергій Арбузов на зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду.

«Державний борг України скоротився до 36% ВВП з 39,9% ВВП на початок 2012 року. Також спостерігається поліпшення стану платіжного балансу, сальдо якого в березні цього року повернулося до позитивних значень. Ми спостерігаємо зниження дефіциту поточного рахунку до 3,4% ВВП в першому кварталі ц.р. порівняно з 4,1% за аналогічний період минулого року», - сказав С.Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України на 31 березня 2012 року становив 60,512 млрд дол., зокрема державний і гарантований державою зовнішній борг - 37,04 млрд дол.

Зростання ВВП України в першому кварталі 2012 року становило 1,8%.

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ВР ухвалила основні напрями бюджетної політики на 2013 рік

Верховна Рада ухвалила постанову «Про основні напрями бюджетної політики на 2013 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 240 із 413 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосували фракції «БЮТ-Батьківщина», НУ-НС та КПУ.

Серед основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 рік є утримання граничного обсягу дефіциту державного бюджету в межах 0,8-1 відсотка валового внутрішнього продукту. Фінансування дефіциту загального фонду державного бюджету в межах надходжень від приватизації державного майна. Фінансування дефіциту спеціального фонду державного бюджету за рахунок кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів).

Крім того, передбачено здійснення державних запозичень до загального фонду державного бюджету в межах обсягів погашення державного боргу переважно шляхом здійснення внутрішніх запозичень.

Також передбачено утримання обсягу державного боргу на економічно безпечному рівні - не більш як 25 відсотків валового внутрішнього продукту (у 2012 році враховано 27,7 відсотка).

Постановою передбачено надання державних гарантій в обсязі не більш як 1% валового внутрішнього продукту для реалізації виключно інвестиційних та інноваційних проектів, що мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України; збереження з урахуванням вимог податкового законодавства частки перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет на рівні не вищому, ніж враховано у державному бюджеті України на 2012 рік.

Відповідно до Основних напрямів, валовий внутрішній продукт номінальний становитиме 1687,8 млрд грн; валовий внутрішній продукт реальний, темпи зростання -104,5%; індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 105,9%; індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) - 106,3%; фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців – 505,8 млрд грн; рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, - 7%.

В постанові зазначено, що для розрахунку бюджетних показників використовуватимуться припущення щодо офіційного обмінного курсу гривні до долара США у середньому за рік та на кінець року, враховані в розрахунках основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 рік, що передбачають поступове підвищення гнучкості обмінного курсу гривні в міру відновлення фінансової системи України та удосконалення механізмів монетарної трансмісії зміни відсоткових ставок.

В напрямках бюджетної політики передбачено встановлення розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення, мінімальної заробітної плати, посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на основі зростання показників реального сектору економіки та індексу споживчих цін, а також відповідно до статей 9 і 10 Закону України “Про оплату праці” з урахуванням структурних реформ в економіці і необхідності скорочення існуючого розриву між розміром тарифної ставки (посадового окладу) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою з метою досягнення у 2014 році рівності зазначених показників. Зазначено, що передбачено послідовне підвищення рівня оплати праці у бюджетній сфері, включаючи державних службовців та військовослужбовців, підвищення рівня стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів, а також забезпечення перегляду порядку призначення та виплати стипендій. При цьому цифри не наведені. Передбачено також «продовження виконання зобов’язань держави з поступової компенсації громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку СРСР».

Передбачено запровадження принципу фінансової самостійності вищих навчальних закладів, насамперед, шляхом законодавчого врегулювання переходу від утримання таких закладів до оплати за рахунок бюджетних коштів виключно вартості освітянських послуг за державним замовленням та надання цим закладам статусу небюджетних установ; формування державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів на основі цільового підходу і прогнозу потреб ринку праці (включаючи запровадження єдиного стандарту вартості навчання одного фахівця та державних стандартів вищої та професійно-технічної освіти).

В постанові зазначено, що зазначені макропоказники можуть бути уточнені після опублікування звітної статистичної інформації за 2011 рік, оперативних даних щодо поточного стану соціально-економічної ситуації у 2012 році та враховані під час підготовки проекту державного бюджету України на 2013 рік.

Відповідно до Основних напрямів, реалізація податкової політики передбачає: розширення бази оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів; підписання конвенцій про уникнення подвійного оподаткування з іншими державами; вжиття комплексу заходів щодо вдосконалення законодавства з питань митного контролю, митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі з метою недопущення ухилення від сплати митних платежів; своєчасне бюджетне відшкодування податку на додану вартість, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування, згідно з вимогами Податкового кодексу України та недопущення виникнення заборгованості бюджету з відшкодування податку; посилення контролю за справлянням акцизного податку на спирт, лікеро-горілчану продукцію та тютюнові вироби, насамперед шляхом вжиття заходів щодо недопущення їх підпільного виробництва та контрабандного ввезення таких підакцизних товарів на територію України; інтенсифікацію процесу стягнення податкового боргу.

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ВР ухвалила в першому читанні зміни до Податкового кодексу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо Державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 241 із 384 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У пояснювальній записці зазначається, що метою проекту є приведення Податкового кодексу у відповідність із Конституцією України, в частині перерозподілу повноважень між Президентом України та Кабінетом міністрів у зв’язку з проведенням адміністративної реформи, законами України "Про Кабінет міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади" та у зв’язку з прийняттям указу Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

Крім того, проектом пропонується доповнити Податковий кодекс новими положеннями з метою унормування правових, економічних та організаційних засад діяльності Державної податкової служби.

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Мінфін сьогодні задовольнив єдину заявку на ОВДП на 3,601 млн дол.

Міністерство фінансів України сьогодні задовольнило єдину заявку, яка була подана на покупку дворічних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

Сума, залучена до держбюджету від продажу таких паперів, склала 3,601 млн дол., при цьому їхня прибутковість, порівняно з останнім результативним розміщенням валютних ОВДП з меншим терміном обігу, була знижена з 9,3% до 9,2% річних.

Мінфін сьогодні відмовився задовольняти заявки на покупку валютних паперів з терміном обігу 12 місяців. Інші запропоновані до розміщення ОВДП не отримали жодної заявки.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило ОВДП на 14,5 млрд грн, 614,1 млн дол. і 276,3 млн євро.

Загальний обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу (за сумою основного боргу), в квітні виріс на 2% - до 174,28 млрд грн.

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УНІАН