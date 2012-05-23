ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 23 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Бізнес засипав митницю питаннями щодо нового Митного кодексу» пише: до набуття чинності нових митних правил залишаються лічені дні. Імпортери гарячково перечитують Митний кодекс, розуміючи, що багато норм не вийде зрозуміти і застосувати так швидко...

http://delo.ua/ukraine/biznes-zasypal-tamozhnju-voprosami-po-povodu-novogo-tamozhennogo-ko-178192/

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Також «Діло» у публікації «Генсека НОК України відсторонили через продаж квитків на Олімпіаду в Лондоні» пише: Генсек Національного олімпійського комітету (НОК) України Володимир Геращенко відсторонений від посади після того, як розслідування Бі-бі-сі показало, що він пропонував продати квитки на літню Олімпіаду в Лондоні перекупникові на суму в кілька тисяч фунтів...

http://delo.ua/ukraine/genseka-nok-ukrainy-otstranili-iz-za-prodazhi-biletov-na-olimpiad-178201/

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Видання «Комерсант» у публікації «З рейтингами по дорозі» пише: "Укрзалізниця" отримала позитивні рейтинги агентств в рамках підготовки до розміщення єврооблігацій на рекордну суму $ 1 млрд...

http://www.kommersant.ua/doc/1940837

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Також «Комерсант» в публікації «Сувора північ» пише: співвласнику ПриватБанку Ігореві Коломойському не вдалося реалізувати плани зі створення великої скандинавської авіакомпанії. Вчора було оголошено про банкрутство його шведських перевізників Skyways Express і City Airline, а місяць тому таку ж заяву зробила данська Cimber...

http://www.kommersant.ua/doc/1940824

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Газета «Сьогодні» у публікації «День Києва: у зоопарку роздаватимуть зліпки лап ведмедів, а в парку хочуть влаштувати бої шматками сала» пише: на цих вихідних Київ відзначатиме свій 1530-й день народження. Влада обіцяє, що свято буде грандіозним: з піснями поп-зірок на Майдані і Оболоні, салютами, лазерними, проекційними і 3D-шоу, але, швидше за все, без традиційного вернісажу на Андріївському. На все витратять приблизно 10 млн грн, половина з яких спонсорська...

http://www.segodnya.ua/news/14381292.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» у публікації «Для внутрішніх потреб» пише: аеропорт "Київ" (Жуляни) почав експлуатацію нового міжнародного терміналу, який урочисто відкрили 17 травня. Однак місце розташування, яке сьогодні називають основною перевагою Жулян, вже через 3-4 роки може заморозити амбітні плани розвитку аеропорту...

http://economics.unian.net/rus/detail/128453

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Що очікує «Роснафту» під керівництвом Сечина» пише: колишній віце-прем'єр Ігор Сечин очолить «Роснафту». Він перетворить держкомпанію в нафтовий гігант, очікують чиновники і нафтовики. «Роснафті» можуть дістатися «Зарубіжнафта» і «Сургутнафтогаз», допускають вони...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1774296/sechin_soberet_neft

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Видання «Известия» в публікації «Ощадбанку влаштують безпрецедентну ревізію» пише: аудитори Рахункової палати перевірять, як «слон навчився танцювати». Захід таких масштабів у банку проходить вперше...

http://www.izvestia.ru/news/525164

(УНІАН)