Янукович сьогодні зустрінеться з Литвиним та керівниками фракцій
13:35, 23 травня 2012Різне
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У середу, 23 травня, Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з головою Верховної Ради Володимиром Литвиним та керівниками парламентських фракцій.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Зустріч розпочнеться о 15.30.
В ході зустрічі планується обговорити питання порядку денного роботи парламенту.
Як зазначається в повідомленні, передбачається протокольна зйомка. Працюватимуть особиста преса та 20 представників ЗМІ.
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