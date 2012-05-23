ТОП-10 (23 травня)

Кабмін випустить ОВДП на 1 млрд дол. для погашення кредиту ВТБ

Європарламент закличе Україну негайно звільнити засуджених за політмотивами

ФДМУ виставив на продаж Керченський судноремонтний завод

UEFA прогнозує менші доходи від Євро-2012, ніж у 2008 році

До програми здешевлення іпотеки приєднався "Укргазбанк"

НБУ після тривалої перерви вийшов на міжбанк із продажем валюти - учасник ринку

ДПСУ продовжила мораторій на перевірки малого бізнесу до кінця року

Дефіцит платіжного балансу України в січні-квітні становив 61 млн дол.

У ВР зареєстровано законопроект «Про зайнятість населення»

«Нафтогаз» запропонував «Газпрому» скористатися послугами українських газосховищ

***

Кабмін випустить ОВДП на 1 млрд дол. для погашення кредиту ВТБ

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про випуск облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП) на 1 млрд дол. для погашення кредиту ВТБ в сумі 2 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.

«Прийняте рішення про те, що будуть випущені облігації внутрішньої державної позики на суму 1 млрд дол. на термін два роки», - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що процентна ставка буде нижчою від поточних ринкових котирувань.

«Процентна ставка буде істотно нижчою від поточних ринкових котирувань», - сказав він.

П. Порошенко не уточнив, яким чином буде погашена друга частина кредиту в розмірі 1 млрд дол.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи вірна інформація про те, що 500 млн дол. планується погасити грошима, а ще 500 – за рахунок отримання нового кредиту ВТБ, міністр сказав: «Ви знаєте краще, ніж я, я не можу це коментувати, але ви не далекі від істини».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України погодило з керівництвом російського «Внешторгбанка» (ВТБ) схему погашення кредиту в розмірі 2 млрд дол., термін погашення якого закінчується в червні.

Як повідомило УНІАН джерело у фінансових колах, згідно з домовленостями, 500 млн дол. суми кредиту буде погашено «живими» грошима, для погашення 500 млн дол. буде залучено новий кредит ВТБ; ще 1 млрд дол. буде рефінансовано шляхом випуску цінних паперів.

Джерело також повідомило, що умови виділення кредиту і розміщення паперів на сьогодні ще обговорюються.

Довідка УНІАН. Україна одержала від російського «Внешторгбанка» на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит може бути продовжений тричі на термін 6 місяців.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у листопаді 2011 року заявляв, що розпочинається процес переоформлення кредиту ВТБ в довгостроковий кредит під облігації українського уряду.

У грудні 2011 року Україна продовжила на шість місяців кредитну угоду з російським «Внешторгбанком» (ВТБ) на суму 2 млрд дол.

У Плані управління державним боргом на II квартал 2012 року, обнародуваному 11 квітня на сайті Мінфіну, передбачається що в червні ц.р. має бути погашений кредит на 2 млрд дол., залучений урядом два роки тому від російського «Внешторгбанка» для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних.

***

Європарламент закличе Україну негайно звільнити засуджених за політмотивами

Страсбург. Європейський парламент планує закликати Україну негайно звільнити засуджених за політичними мотивами.

Про це йдеться у спільному проекті резолюції шести основних груп Європарламенту, текст якої має УНІАН.

“(Європарламент – УНІАН) закликає до безумовного негайного звільнення всіх в’язнів, засуджених за політично-вмотивованими підставами, в тому числі, - лідерів опозиції”, - написано у третьому пункті проекту.

При цьому, депутати планують також закликати Україну визначитися із долею засуджених опозиціонерів до початку передвиборчої кампанії.

“(Європарламент – УНІАН) закликає українську владу прояснити ситуацію в’язнів, засуджених за політично-вмотивованими підставами, до початку передвиборчої кампанії”, - йдеться у проекті.

У документі передбачається підкреслити, що підписання та ратифікація угоди про асоціацію між ЄС та Україною, а також її ефективна реалізація вимагатиме покращання ситуації з правами людини, в тому числі, декриміналізації політичних рішень шляхом реформування Кримінального кодексу України, поліпшення дії принципу верховенства права, посилення демократії, а також проведення вільних і чесних виборів.

Депутати планують підкреслити, що вирішення поточних проблем у відносинах України та ЄС може відбутися лише за бажання української влади здійснити необхідні реформи, в тому числі, реформу судової системи.

Крім того, проектом передбачається висловити стурбованість судовими процесами проти колишніх та чинних урядовців, що не відповідають європейським стандартам чесності, неупередженості, прозорості та незалежності.

Депутати також планують висловити жаль через засудження колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та підкреслити, що посилення верховенства права та незалежності судової системи, а також початок боротьби з корупцією, яка б заслуговувала на довіру, є необхідними не лише для поглиблення відносин між Україною та ЄС, але й для покращення демократії в самій Україні.

Проектом резолюції передбачається закликати українську владу розділяти політичну та кримінальну відповідальність і змінити, відповідно, чинний Кримінальний кодекс.

“(Європарламент – УНІАН) підкреслює, що демократична боротьба за політичні рішення має відбуватися в парламенті та через участь виборців у вільних виборах, не повинна руйнуватися особисто чи політично мотивованими діями кримінального переслідування та маніпулюванням рішень в кримінальних судах”, - написано в проекті резолюції.

Депутати також планують закликати українську владу гарантувати неупередженість та прозорість касаційного процесу Ю.Тимошенко та виловити жаль рішенням Верховного спеціалізованого суду України відкласти винесення вердикту до 26 червня цього року.

У документі також міститься заклик до офіційного Києва забезпечити права усіх ув’язнених за політично вмотивованими підставами, і в тому числі Ю.Тимошенко, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія Іващенка, на адекватну медичну допомогу, а також на доступ без обмежень до адвокатів, та права на відвідування близькими рідними та іншими особами, такими, як Посол ЄС.

Депутати також планують засудити використання сили проти Ю.Тимошенко.

“(Європарламент – УНІАН) засуджує використання сили охороною в’язниці проти Ю.Тимошенко та нагадує зобов’язання України негайно та неупереджено вивчати всі скарги на тортури чи інші форми жорстокого, негуманного чи деградуючого поводження”, - написано у проекті.

Європарламент планує закликати Україну створити незалежний та неупереджений комісію міжнародних юристів для повідомлень про можливі порушення фундаментальних прав і свобод у справах Ю.Тимошенко та інших членів уряду, а також взяти до уваги, як позитивний крок, згоду прем’єр-міністра України Миколи Азарова на пропозицію Президента Європарламенту Мартіна Шульца направити в Україну додаткову групу медиків для обстеження Ю.Тимошенко та міжнародно визнаних європейських осіб для спостереження за касаційним процесом колишнього українського прем’єра та іншими можливими процесами проти неї.

Депутати також планують привітати переведення Ю.Тимошенко з Качанівської колонії до шпиталю та наполягати на тому, щоб всі судові процеси проти колишніх та нинішніх урядовців проводилися відповідно до європейських стандартів чесності, неупередженості, прозорості та незалежності.

Проектом резолюції також передбачається висловити тривогу щодо стану демократичних свобод в Україні та щодо практики інтрументалізації державних інституцій з метою політичної помсти.

Депутати також планують наголосити на необхідності чесних та вільних парламентських виборів, які відбудуться у жовтні цього року.

“(Європарламент – УНІАН) підкреслює критичну важливість чесних, вільних та прозорих парламентських виборів в Україні, включаючи право лідерів опозиції брати участь”, - написано у проекті.

Крім того, в резолюції планується висловити підтримку успішності проведення Євро-2012 в Україні, але водночас і попередити європейських політиків про ситуацію в Україні.

“(Європарламент – УНІАН) закликає європейських політиків, які хочуть відвідати матчі Євро-2012 в Україні (як приватні особи) чітко повідомити про своє знання політичної ситуації в Україні та шукати можливостей відвідування політичних в’язнів у в’язницях, або відвідувати (матчі – УНІАН), як приватні особи, не як VIP-гості.

Як повідомляв УНІАН, після дебатів, що відбулися 22 травня, Європарламент планує схвалити резолюцію. Голосування заплановане на четвер, 24 травня.

***

ФДМУ виставив на продаж Керченський судноремонтний завод

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з продажу цілісного майнового комплексу державного підприємства "Керченський судноремонтний завод".

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 23 травня ц.р.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета акцій становить (з ПДВ) 31 млн 312 тис. грн (зокрема ПДВ - 5 млн 219 тис. грн).

Конкурс з продажу акцій заводу відбудеться 12 липня ц.р.

Довідка УНІАН. ДП «Керченський судноремонтний завод» займається ремонтом суден різного призначення, будівництвом маломірних суден, виробництвом продукції машинобудування тощо. Підприємство розташовується в бухті Керченської протоки, в центральній частині м.Керч. Частина активів підприємства наразі знаходиться в податковій заставі.

Збитки підприємства за підсумками першого кварталу 2012 р. склали 1 млн 260 тис. грн, кредиторська заборгованість - 23,9 млн грн, дебіторська, - 1,4 млн грн, вартість активів - 29 млн грн.

***

UEFA прогнозує менші доходи від Євро-2012, ніж у 2008 році

Варшава. Союз європейських футбольних федерацій (UEFA) прогнозує свої доходи від проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу в Україні і в Польщі на рівні 1,345 млрд євро, що на 6 млн євро менше доходів від попереднього турніру, що пройшов у 2008 році в Австрії і Швейцарії.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними організації, понад 60% доходів головного організатора заходу складе виручка від прав трансляції футбольних матчів, більш як 20% - від продажу комерційних прав, 9% - від продажу квитків і 7% - від продажу корпоративних пакетів.

За даними UEFA, порівняно з попереднім Євро, найбільше впали доходи від продажу корпоративних пакетів, в які, зокрема, включені спеціальні ложі на стадіонах для VIP-персон.

Чотири роки тому UEFA продала таких пакетів на суму 155 млн євро, тоді як на Євро-2012, який на початку літа пройде в чотирьох українських і чотирьох польських містах, розраховує одержати 100 млн євро.

Плановані доходи від продажу комерційних прав скоротяться на 4 млн євро - до 290 млн євро, на тлі майже 5% зростання виручки від продажу телевізійних прав трансляції - до 840 млн євро, і 14% збільшення доходів від продажу квитків - до 115 млн євро.

Директор турніру Євро-2012 в Польщі Адам Олькович висловив кореспонденту УНІАН думку, що менші доходи від продажу корпоративних пакетів не пов'язані з останніми подіями в Україні, зокрема, зі справою екс-глави уряду Юлії Тимошенко і закликами бойкотувати чемпіонат в Україні.

"Ці події мали місце кілька тижнів тому, а UEFA підписував контракти (про продаж прав і пакетів) значно раніше", - сказав він, не виключивши, що менша виручка може бути результатом економічної кризи в світі.

Представники компанії UEFA Polska відмовилися уточнити УНІАН витрати федерації на організацію чемпіонату або чистий прибуток, назвавши це комерційною таємницею, і зазначивши, що всі зароблені кошти федерація направляє на розвиток футболу.

За даними UEFA, доходи федерації від організації Євро-2004 зросли порівняно з чемпіонатом у 2000 році майже в 4 рази - до 850 млн євро, на тлі доходів у майже 40 і 150 млн євро на Євро в Швеції і Англії в 1992 і 1996 роках, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Польща і Україна з 8 червня по 1 липня вперше в історії прийматимуть у себе фінал Чемпіонату Європи з футболу, право організовувати який країни виграли на конкурсі UEFA в 2007 році.

Довідка УНІАН. Влада країн заявляє про намір використовувати цей захід для популяризації держав у світі, що також має прискорити економічний розвиток, тоді як більшість експертів скептично оцінюють економічну вигоду від організації чемпіонату, прогнозуючи замість прибутків збитки.

***

До програми здешевлення іпотеки приєднався "Укргазбанк"

До програми здешевлення іпотечних кредитів для придбання квартир черговиками на об'єктах незавершеного будівництва приєднався "Укргазбанк".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк.

«Укргазбанк, Ощадбанк, Брокбізнесбанк у Києві разом з Київміськбудом вони вже працюють. У Києві більш як 100 осіб вже заявили бажання підписати ці договори», - зазначив він.

За словами А.Близнюка, на реалізацію програми в червні виділено 30 млн. грн.

«Ті, хто в травні вже матиме договори, у червні одержить компенсацію», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінрегіону, договори на придбання житла за програмою здешевлення іпотечних кредитів для придбання квартир черговиками в об'єктах незавершеного будівництва почнуть укладати наступного тижня, після затвердження Міністерством економіки порядку розподілу коштів між регіонами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня п.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться терміном до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявляв, що в Україні з травня поточного року почне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.

Довідка УНІАН. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.

***

НБУ після тривалої перерви вийшов на міжбанк із продажем валюти - учасник ринку

Національний банк України (НБУ), після тривалої перерви (представники регулятора заявляли, що НБУ останній раз продавав валюту на міжбанку в лютому ц.р. - УНІАН), сьогодні вийшов на міжбанк із пропозицією продажу.

Про це УНІАН повідомив казначей одного із банків з іноземним капіталом.

Регулятор виставив котирування на купівлю на рівні 7,9925 грн/дол., на продаж - 8,02 грн/дол.

Коментуючи ситуацію на валютному міжбанку, банкір сказав: «Нацбанк чекав. У принципі, поки ми не бачимо великих причин, за якими могла б бути якась значна девальвація в найближчі кілька місяців. Нацбанк дивився, що це якийсь ситуативний попит і спостерігав кілька днів. Якщо сьогодні ситуація трохи загострилася, то Нацбанк вийшов з інтервенцією. Це нормальна поведінка, яка співпадає з його стратегією».

У свою чергу, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що період невтручання регулятора в ситуацію на міжбанку може свідчити про початок реалізації НБУ програми плавної девальвації гривні.

Як повідомляв УНІАН, на українському міжбанку вже кілька днів спостерігається зниження вартості національної валюти по відношенню до американського долара. Із середини травня котирування гривні знизилися з 8,036/8,039 до 8,064/8,095 грн/дол.

***

ДПСУ продовжила мораторій на перевірки малого бізнесу до кінця року

Державна податкова служба України (ДПСУ) продовжила мораторій на фактичні перевірки малого бізнесу до кінця року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це сьогодні під час зустрічі з підприємцями харківського торгового центру «Барабашово» повідомив голова ДПСУ Олександр Клименко.

«Фактичні перевірки малого бізнесу не проводитимуться до кінця 2012 року. Бізнес має працювати на прибуток. І в зростанні цього прибутку податкова служба дуже зацікавлена... Нам немає ніякого сенсу втручатися зайвий раз у роботу бізнесу», - зазначив він.

О.Клименко запевнив підприємців, що кількість планових перевірок теж скорочуватиметься. Вже в першому кварталі цього року було проведено вдвічі менше перевірок суб'єктів малого бізнесу, ніж у минулому - 1838 проти 3352 перевірок.

***

Дефіцит платіжного балансу України в січні-квітні становив 61 млн дол.

Дефіцит платіжного балансу України в січні-квітні 2012 року (за попередніми даними) становив 61 млн. дол. порівняно з профіцитом 2,147 млрд дол. за відповідний період 2011 року, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

У тому числі профіцит платіжного балансу в квітні п.р. становив. 508 млн дол. Це на 133 млн. дол. більше, ніж за березень 2012 року, але в 2 рази менше, ніж за квітень 2011 року.

За даними НБУ, дефіцит поточного рахунку за перші чотири місяці п.р. збільшився на 4% - до 1,830 млрд дол.

«Дефіцит поточного рахунку в квітні становив 621 млн. дол. (порівняно з 313 млн. дол. в березні). Негативне сальдо торгівлі товарами збільшилося до 1,4 млрд дол. (порівняно з 0,9 млрд дол. у березні). При цьому другий місяць поспіль сальдо за статтею "доходи" залишалося позитивним (207 млн. дол.) за рахунок отримання значних дивідендів від прямих інвестицій за кордон», - йдеться в повідомленні.

За січень-квітень п.р. профіцит фінансового рахунку скоротився в 2,2 разу — до 1,769 млрд дол.

У квітні профіцит фінансового рахунку збільшився до 1,1 млрд дол. (порівняно з 688 млн. дол. в березні).

За даними НБУ, як і в попередні періоди, реальний сектор досить активно залучав зовнішні ресурси (їх чистий приплив - 442 млн. дол.). Крім того, вперше з березня минулого року залучення банківського сектора за всіма інструментами перевищили виплати на 208 млн. дол.

У квітні приріст готівкової валюти поза банками становив 356 млн. дол., що є найнижчим рівнем з осені 2010 року. Загалом за січень-квітень 2012 року приріст готівкової валюти поза банками становив 2,4 млрд дол., що на 20,4% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Обсяг резервних активів на кінець квітня становив до 31,7 млрд дол., що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3,4 місяця.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).

***

У ВР зареєстровано законопроект «Про зайнятість населення»

У Верховній Раді України зареєстрований законопроект «Про зайнятість населення» (№10497-1 від 22 травня 2012 року).

Документом передбачається запровадження стимулів зайнятості населення. Зокрема, роботодавцю, який працевлаштовуватиме на перше робоче місця молодь, громадян віком від 50 років та інші неконкурентоспроможні на ринку праці категорії населення не менше ніж на два роки, компенсуватимуться витрати, пов'язані зі сплатою єдиного соціального внеску (ЄСВ) без обмеження в розмірі заробітної плати протягом першого року.

Крім того, передбачається, що роботодавець, який протягом року забезпечував створення робочих місць і забезпечував виплату заробітної плати в розмірі не нижче 3-х мінімальних зарплат, наступного року має право на зменшення розміру ЄСВ.

Також документом пропонується стимулювати місцеву владу до поліпшення інвестиційного клімату в регіоні шляхом збільшення нормативу відрахувань податку на доходи фізосіб, зокрема, зараховувати в доходи бюджетів сіл, селищ, міст районного значення в розмірі 25-100%.

Якщо малий підприємець створює нові робочі місця і працевлаштовує на них безробітних терміном не менше, ніж на два роки, то він протягом першого року одержить щомісячну компенсацію в розмірі мінімального страхового внеску.

Для студентів денної форми навчання вузів і ПТУ буде введено безплатне стажування з відкриттям трудової книжки терміном до 6 місяців.

Особи віком від 45 років (страховий стаж понад 15 років) матимуть право на одноразове отримання "ваучера" на професійне навчання. За цим ваучером особі компенсуватиметься частина вартості навчання.

Законопроектом пропонується встановити статус безробітного з першого дня звертання до Державної служби зайнятості.

Бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та основні напрямки держполітики у сфері зайнятості населення на середньостроковий період пропонується затверджувати урядом. При цьому зберігається принцип соціального партнерства з управління фондом.

Як повідомлялося, Український союз промисловців і підприємців уже подав до парламенту свої пропозиції щодо доопрацювання цього законопроекту. Свої зауваження до документа в частині ускладнення отримання пільг при створенні робочих місць висловлювали і роботодавці.

***

«Нафтогаз» запропонував «Газпрому» скористатися послугами українських газосховищ

НАК «Нафтогаз України» запропонував російському ВАТ «Газпром» укласти додаткову угоду про використання українських підземних сховищ газу (ПСГ) для забезпечення поставок російського газу до Європи.

«НАК «Нафтогаз України» запропонувала ВАТ «Газпром» у разі потреби скористатися послугами українських газосховищ для виконання зовнішньоекономічних контрактів «Газпрому» і оформити відповідну додаткову угоду», - йдеться в повідомленні прес-служба Нафтогазу.

У повідомленні також сказано, що в 2012 році закачування газу в ПСГ відбуватиметься виключно в обсягах, необхідних для забезпечення власних потреб України. Про це «Газпром» було повідомлено офіційним листом від 18 травня 2012 року.

Раніше віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко висловлював сподівання, що вказаний документ буде прийнятий Верховною Радою в червні 2012 року.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН