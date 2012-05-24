Анонс на 24 травня

* Профспілка працівників Національної академії наук України проведе пікетування Кабінету Міністрів України, а потім і Адміністрації Президента України. Акція протесту проводиться у зв'язку з фактичною дискримінацією працівників НАНУ з питань оплати праці, яка триває вже другий рік поспіль. Вимоги профспілки: Негайно врегулювати питання збільшення видатків на оплату праці в НАНУ на 267,6 млн.грн.; Повною мірою врахувати бюджетний запит НАНУ в проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік»; Підготувати за участю Академії та прийняти постанову про оплату праці в НАНУ, яка сприяла б відновленню престижу наукової роботи та її гідної оплати.

* Прес-конференція на тему: "Унікальна в Україні програма підготовки фахівців від ПроКредит Банку - Young Bankers Programme". Про підсумки першого року і про майбутні плани розкажуть перші особи ПроКредит Банку: голова Правління Філіп Потт і перший заст.голови Правління Віктор Пономаренко.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться пленарне засідання IX сесії Київради VI скликання.

* Прес-конференція на тему: "Бюро кредитних історій в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення". Учасники: представник німецької консультативної групи, яка представить рекомендації щодо вдосконалення діяльності бюро кредитних історій в Україні Роберт Кірхнер, народний депутат України Василь Горбаль, голова правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історій Антонина Паламарчук, голова ради директорів форуму, голова правління Сітібанк Україна Стівен Фішер; начальник департаменту операційного ризику Платинум Банку Андрій Ігнатов.

* Прес-конференція голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олени Миколайчук на тему: "Результати четвертого засідання країн-членів Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, яке відбулося 14-23 травня 2012 року в МАГАТЕ".

* Прес-конференція ПВ ЦЄІ, керівника Постійної делегації ВРУ Валерія Камчатного під час засідання парламентського комітету парламентського виміру Центральноєвропейської ініціативи на тему: "Туризм і мобільність громадян як важливі складові розширення взаємодії країн ЦЄІ".

* Прес-конференція на тему: «МакДональдз в Україні: 15 років успіху». В роботі візьме участь Іан Борден, віце-президент Східно-Європейського Дивізіону МакДональдз, ген.директор ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд». Питання: Досягнення МакДональдз за 15 років роботи в Україні; Робота з персоналом; Якість і постачальники; Корпоративна соціальна відповідальність.

* Прес-конференція підприємства "Термінал-М", що входить в Асоціацію "Промислово-будівельна група "Ковальська", на якій буде представлений новий асортимент продукції і принцип роботи механізованих технологій ТМ "Siltek". Учасники: керівники, технологи і фахівці підприємства «Термінал-М». Після прес-конференції відбудеться майстер-клас із демонстраційного нанесення шпаклівок, фасадних фарб.

* Відбудеться церемонія підписання Угоди про співробітництво між Спілкою сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та ПТЕМ - інжиніринг. Угода спрямована на співпрацю між ПТЕМ і ССОКУ щодо забезпечення розвитку біоенергетичних технологій на селі за допомогою використання теплогенераторів прямого спалювання соломи, виробництва ПТЕМ. Відповідно до Угоди сторони будуть об'єднувати зусилля і свої можливості з метою стимулювання розвитку використання біоенергетичних технологій у сільській місцевості. Також відбудеться прес-конференція.

* Прес-конференція на тему: «Дитячий відпочинок: куди поїдуть маленькі туристи?». Учасники: заст.голови Всеукраїнської асоціації туристичних операторів Віктор Зінченко та зав.кафедрою клінічної, лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Шупіка Лариса Кузнецова.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Український ринок доставки води: тенденції та прогнози на 2012 рік». Низька якість питної води в Україні (водопровідної, бюветної) і прагнення мешканців українських міст до європейських стандартів призвели до стрімкого розвитку ринку доставки бутильованої води. Питання: поточна ситуація та актуальні тенденції на українському ринку доставки бутильованої води; якість води, виробленої в Україні: міфи та реальність, критерії оцінки та підтверджуючі документи; інноваційні технології очищення, розливу та контролю якості бутильованої питної води; впровадження світового досвіду на українському ринку та ін. Учасники: Валерія Зубкова, директор компанії «Небесна Криниця»; Євгенія Кривонос, представник Асоціації виробників бутильованих вод України; Ірина Примак, маркетинг-директор компанії «Небесна Криниця».

* На базі порту «Южний» відбудеться нарада керівників служб морської безпеки (СМБ) морських торговельних портів України під головуванням директора ДП «Агентство морської безпеки» В'ячеслава Волошина. Нарада організована на виконання окремого доручення заступник міністра інфраструктури України - керівника апарату В.Корнієнка та наказу Держінспекції України з безпеки на морському і річковому транспорті "Про заходи щодо запобігання можливих терористичних актів та інших протиправних дій на період підготовки та під час проведення фінальної частини ЄВРО-2012».

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