ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 24 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Як українські аграрії провели весняну посівну» пише: Весняні польові роботи в Україні вийшли в завершальну фазу. На сьогоднішній день посіяно всі ранні ярі культури, і завершується сівба пізніх. "Діло" акумулювало дані про структуру посівів-2012 і порівняли їх з результатами посівної-2011...

http://delo.ua/business/kak-ukrainskie-agrarii-proveli-vesennjuju-posevnuju-178262/

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Видання «Комерсант» в публікації «Стрибок у висоту» пише: Підвищення попиту на долари США на міжбанківському ринку викликало зниження курсу гривні, обновило дворічний максимум. Учасники ринку пов'язують різкі скачки з виведенням грошей нерезидентів з країни і бажанням Нацбанку привчити ринок до волатильності курсу. Однак причин для продовження девальвації гривні експерти поки не бачать...

http://www.kommersant.ua/doc/1941457

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Також «Комерсант» у публікації «Ринок закритий» пише: Оприлюднений вчора перший ренкінг публічності учасників фондового ринку показав проблему закритості його учасників - у 65-67% торговців цінними паперами та компаній з управління активами навіть немає свого сайту. Фактично третина учасників не тільки ігнорують потреби клієнта, а й порушують ліцензійні умови. Регулятор має намір їх "реанімувати"...

http://www.kommersant.ua/doc/1941458

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Газета «Сьогодні» у публікації «Глобальна реконструкція в Києві: що буде з Контрактовою площею» пише: На містобудівній раді Києва підтримали проект реконструкції Гостиного двору на Контрактовій площі. Будівля зовні не зміниться, але замість дерев'яної з'явиться металевий дах, а внутрішній двір накриють склом. Всередині ж планують зробити сучасний торговий центр, чим, власне, і був свого часу Гостинний двір...

http://www.segodnya.ua/news/14381925.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» у публікації «Київміськбуд» готується до IPO» пише: Найбільший український забудовник готується до проходження міжнародного аудиту« великої четвірки », що передує первинного розміщення акцій (IPO) і вивчає можливість випуску облігацій...

http://economics.unian.net/ukr/detail/128529

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Політична криза в Росії може збігтися з новою хвилею кризи економічної» пише: Політична криза в Росії може увійти в резонанс з новою хвилею кризи економічної, вважають експерти Центру стратегічних розробок (ЦСР), і тоді негативні наслідки вельми можливі...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1779365/mirnyj_ishod_maloveroyaten

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Видання «Известия» в публікації «Політичні процеси пішли повз Суркова» пише: Курирувати «Єдину Росію» буде тільки перший заступник голови адміністрації президента В'ячеслав Володін...

http://www.izvestia.ru/news/525259

(УНІАН)