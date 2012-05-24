Янукович доручив Азарову звільнити міністрів, які свідомо гальмують реформи

Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру України Миколі Азарову звільнити міністрів, які свідомо гальмують реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Ради регіонів.

За словами В.Януковича, сьогодні необхідно значно пришвидшити модернізацію країни з метою посилення соціального захисту громадян.

Він констатував, що натомість спостерігається намагання свідомо загальмувати реформи.

В.Янукович доручив першому віце-прем'єр міністру України та міністру економіки проводити постійний моніторинг ситуації, а М.Азарову - звільнити міністрів, які свідомо гальмують реформи. Президент наголосив, що таким міністрам не місце в уряді.

При цьому, В.Янукович попередив прем'єра, що якщо той не проведе моніторинг ситуації і не звільнить таких міністрів, він це зробить сам на засіданні Економічної ради.

"Але висновки будуть зовсім інші", - застеріг М.Азарова В.Янукович.

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