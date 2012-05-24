Віце-президент ЄІБ сподівається збільшити фінансування проектів у Східній Європі

Відень. Віце-президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вільгельм Мольтерер сподівається протягом наступного бюджетного періоду (2014 – 2020 роки) збільшити фінансування проектів у Східній Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Відні перед початком конференції, організованої ЄІБ, “Східне партнерство для зростання”.

“Я сподіваюсь, що ЄІБ зможе збільшити діяльність на наступний фінансовий період”, - сказав В.Мольтерер.

“Але це залежить від переговорів, які триватимуть у наступні місяці всередині ЄС”, - додав він.

Віце-президент ЄІБ зазначив, що протягом 2007-2013 року ЄІБ планує в цілому надати кредитів Росії та східним партнерам Євросоюзу на 3,85 млрд євро.

При цьому В.Мольтерер особливо підкреслив, що банк не фінансує державні бюджети чи окремі держави, а лише конкретні проекти.

Він нагадав, що основними пріоритетами ЄІБ є підтримка інфраструктурних проектів, надання кредитів малому та середньому бізнесу, а також фінансування проектів, спрямованих на протидію зміні клімату.

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