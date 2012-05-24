Експерти вважають більш прийнятним для України вступ до ЄС, а не до МС – дослідження

Експерти вважають більш прийнятним для України вступ до Європейського Союзу, а не до Митного союзу.

Як повідомили УНІАН у Центрі Разумкова, про це свідчать результати експертного опитування.

Відповіді на запитання: «Яким інтеграційним напрямом має йти Україна?» розподілилися наступним чином: вступ до ЄС підтримують 78,6% опитаних, приєднання до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану – 4,9% експертів. У свою чергу, 7,8% експертів переконані, що Україна не повинна вступати ні до Євросоюзу, ані до Митного союзу.

Експертне опитування було проведене Центром Разумкова з 19 березня по 10 квітня. Опитано 103 експерти – народні депутати України, представники центральних і регіональних органів виконавчої влади, державних і неурядових дослідницьких структур, вищих закладів освіти у Києві та в регіонах України, представники ЗМІ.