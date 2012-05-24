Експерти називають відносини України і Росії нестабільними - опитування

Більшість експертів називають відносини Києва та Москви нестабільними.

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування, проведеного Центром Разумкова.

Зокрема, з такою думкою згодні 68% опитаних експертів. Кожен четвертий (25,2%) вважає їх поганими, а добрими – лише 3,9% опитаних.

У Центрі Разумкова зазначили, що критичні оцінки сучасного стану українсько-російського співробітництва, очевидно, є реакцією на проблеми двосторонніх відносин, насамперед у газовій сфері, посилення тиску Росії на Україну тощо. Першочерговим завданням керівництва обох країн є пошук шляхів і механізмів покращення взаємин, знаходження «точок зближення».

Водночас, зауважують в Центрі Разумкова, експерти досить критично оцінюють як політику України на російському напрямі, як і політику РФ стосовно України. Експерти характеризують дії Києва стосовно Москви як невизначені, суперечливі (70,9%), а російську політику щодо України – переважно як недружню (47,6%).

***Експертне опитування проведене Центром Разумкова з 19 березня по 10 квітня 2012 року. Опитано 103 експерти – народні депутати України, представники центральних і регіональних органів виконавчої влади, державних і неурядових дослідницьких структур, вищих закладів освіти у Києві та в регіонах України, представники ЗМІ.

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