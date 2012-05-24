Верховна Рада розширила повноваження Азарова і Хорошковського

Верховна Рада прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього рішення проголосували 260 народних депутатів із 413 зареєстрованих у сесійній залі.

Метою закону є нормативно-правове забезпечення повноважень Кабінету Міністрів України щодо визначення розподілу повноважень між першим віце-прем'єр-міністром України і віце-прем'єр-міністрами України.

Крім того, закон включає до переліку суб'єктів, які можуть вносити на розгляд Кабінету Міністрів проекти актів Кабінету Міністрів, прем'єр-міністра, першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів у разі, якщо вони не очолюють міністерство, а також державні колегіальні органи.