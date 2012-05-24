ТОП-10 (24 травня)

Європарламент закликав Україну негайно звільнити засуджених за політичними мотивами

Зростання індексу виробництва базових галузей у квітні прискорилося до 1,3%

ВР повністю заборонила куріння у громадських місцях

Київ планує взяти 3,5 млрд грн внутрішнього запозичення

Україна вводить мораторій на перевезення ядерних матеріалів під час Євро-2012

Мінфін збільшив виручку від продажу ОВДП до 131,8 млн. гривень

Нацбанк знову підтримав гривню продажем валюти на міжбанку

Стахановський завод феросплавів може зупинити роботу

Тігіпко розповів, які соціальні ініціативи Президента на сьогодні ще не виконано

Україна відновила поставки сиру до Росії

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Європарламент закликав Україну негайно звільнити засуджених за політичними мотивами

Страсбург. Європейський парламент закликав Україну негайно звільнити засуджених за політичними мотивами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції за підсумками дебатів “Ситуація в Україні, справа Юлії Тимошенко», схваленій сьогодні на засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

За резолюцію проголосували більшість євродепутатів. Голосування проводилося шляхом підняття рук.

“(Європарламент – УНІАН) закликає до безумовного негайного звільнення всіх в’язнів, засуджених за політично вмотивованими підставами, в тому числі - лідерів опозиції”, - написано у третьому пункті резолюції.

При цьому євродепутати також закликали Україну визначитися із долею засуджених опозиціонерів до початку передвиборчої кампанії.

“(Європарламент – УНІАН) закликає українську владу прояснити ситуацію в’язнів, засуджених за політично вмотивованими підставами, до початку передвиборчої кампанії”, - йдеться у документі.

У резолюції підкреслюється, що підписання та ратифікація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, а також її ефективна реалізація вимагатиме покращення ситуації з правами людини, в тому числі декриміналізації політичних рішень шляхом реформування Кримінального кодексу України, покращення дії принципу верховенства права, посилення демократії, а також припинення спроб стримування опозиції та проведення вільних і чесних виборів.

Депутати підкреслили, що вирішення поточних проблем у відносинах України та ЄС може відбутися лише за бажання української влади здійснити необхідні реформи, в тому числі, реформу судової системи.

Крім того, Європарламент висловив стурбованість судовими процесами проти колишніх та чинних урядовців, висловивши думку, що вони не відповідають європейським стандартам чесності, неупередженості, прозорості та незалежності.

Депутати також висловили жаль засудженням колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та підкреслили, що посилення верховенства права та незалежності судової системи, а також початок боротьби з корупцією, яка б заслуговувала на довіру, є необхідними не лише для поглиблення відносин між Україною та ЄС, але й для покращення демократії в самій Україні.

В резолюції міститься заклик до української влади розділяти політичну та кримінальну відповідальність і змінити, відповідно, чинний Кримінальний кодекс.

“(Європарламент – УНІАН) підкреслює, що демократична боротьба за політичні рішення має відбуватися в парламенті та через участь виборців у вільних виборах, і не повинна руйнуватися особисто чи політично мотивованими діями кримінального переслідування та маніпулюванням рішень в кримінальних судах”, - написано в резолюції.

Євродепутати також закликали українську владу гарантувати неупередженість та прозорість касаційного процесу Ю.Тимошенко та виловили жаль щодо рішення Верховного спеціалізованого суду України відкласти винесення вердикту до 26 червня цього року.

У документі також міститься заклик до офіційного Києва забезпечити права усіх ув’язнених за політично вмотивованими підставами, і в тому числі Ю.Тимошенко, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія Іващенка, на адекватну медичну допомогу, а також на доступ без обмежень до адвокатів, та права на відвідування близькими рідними та іншими особами, такими як посол ЄС.

Депутати також засудили використання сили проти Ю.Тимошенко.

“(Європарламент – УНІАН) засуджує використання сили охороною в’язниці проти Ю.Тимошенко та нагадує зобов’язання України негайно та неупереджено вивчати всі скарги на тортури чи інші форми жорстокого, негуманного чи деградуючого поводження”, - написано у документі.

Європарламент закликав Україну створити незалежну та неупереджену комісію міжнародних юристів для повідомлень про можливі порушення фундаментальних прав і свобод у справах Ю.Тимошенко та інших членів уряду, а також висловили задоволення результатами зустрічі прем’єр-міністра України Миколи Азарова з Президентом Європарламенту Мартіном Шульцем, під час якої М.Азаров погодився на пропозицію Президента Європарламенту направити в Україну додаткову групу медиків для обстеження Ю.Тимошенко та міжнародно визнаних європейських осіб для спостереження за касаційним процесом колишнього українського прем’єра та іншими можливими процесами проти неї.

Депутати також привітали переведення Ю.Тимошенко з Качанівської колонії до лікарні, а також заявили, що наполягають на тому, щоб всі судові процеси проти колишніх та нинішніх урядовців проводилися відповідно до європейських стандартів чесності, неупередженості, прозорості та незалежності.

В резолюції також висловлюється тривога щодо стану демократичних свобод в Україні та щодо практики інструменталізації державних інституцій з метою політичної помсти.

Депутати також наголосили на необхідності чесних та вільних парламентських виборів, які відбудуться у жовтні цього року.

“(Європарламент – УНІАН) підкреслює критичну важливість чесних, вільних та прозорих парламентських виборів в Україні, включаючи право лідерів опозиції брати участь”, - написано у документі.

Крім того, в резолюції висловлюється підтримка успішності проведення Євро-2012 в Україні, але, водночас, є попередження для європейських політиків про ситуацію в Україні.

“(Європарламент – УНІАН) закликає європейських політиків, які хочуть відвідати матчі Євро-2012 в Україні, чітко повідомити про своє знання політичної ситуації в Україні та шукати можливостей відвідування політичних в’язнів у в’язницях, або відвідувати (матчі – УНІАН) як приватні особи, не як VIP-гості.

Як повідомляв УНІАН, дебати щодо ситуації в Україні відбулися 22 травня.

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Зростання індексу виробництва базових галузей у квітні прискорилося до 1,3%

В Україні в квітні 2012 року зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило, на фоні низької бази порівняння, 1,3% у річному виразі, порівняно з 0,5% у березні 2012 року, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Зростання за січень-квітень становило 1,8%, порівняно з відповідним періодом минулого року.

«Високі темпи зростання реальної заробітної плати (14,7% за I квартал) сприяли збереженню рівня внутрішнього споживчого попиту - зростання обсягу роздрібного товарообороту прискорилося з 13,5% у березні до 16,3% у квітні», - йдеться в повідомленні Нацбанку.

За даними регулятора, припинилося падіння обсягів виробництва галузей, орієнтованих на забезпечення внутрішнього споживчого ринку. Також внутрішній споживчий попит стимулював виробництво товарів машинобудування тривалого використання (зокрема, холодильників і пральних машин), що дозволило добитися зростання обсягів машинобудування на рівні 6,5%.

Завдяки суттєвому державному фінансуванню припинилося падіння обсягів будівельних робіт - із «мінус» 5,6% у березні до «мінус» 3,6% у квітні. За січень-квітень падіння обсягів будівництва становило 3%, порівняно з відповідним періодом минулого року.

Внаслідок великих обсягів робіт, пов'язаних із пересіванням значних площ озимих, суттєво прискорилося зростання обсягів виробництва сільського господарства - з 0,7% у березні до 2,2% у квітні, що забезпечило внесок у приріст ІВБГ на рівні 0,2 п. п.

Незначне зростання цін на метали на зовнішніх ринках сприяло уповільненню падіння обсягів металургійного виробництва - з 1,6% у березні до 0,2% у квітні. Зростання промислового виробництва в квітні становило 0% у річному вимірюванні, за січень-квітень - 0,7%, порівняно з відповідним періодом минулого року.

За оцінками департаменту, зростання ВВП за січень-квітень залишилося майже на рівні січня-березня (близько 2,5%).

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ВР повністю заборонила куріння у громадських місцях

Верховна Рада України повністю заборонила куріння у громадських місцях.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів» проголосували 366 народних депутатів із 422 зареєстрованих у сесійній залі.

Забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів у ліфтах і таксофонах; у приміщеннях і на території закладів охорони здоров’я; у приміщеннях і на території навчальних закладів; на дитячих майданчиках; у приміщеннях і на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту; у під’їздах житлових будинків; у підземних переходах; у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів; у приміщеннях закладів ресторанного господарства; у приміщеннях об‘єктів культурного призначення; у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ; на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.

Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян; у приміщеннях гуртожитків; в аеропортах та на вокзалах.

Власник, уповноважені ним особи або орендарі відповідних споруд чи окремих приміщень зобов’язані відвести спеціальні місця для куріння, сумарна площа яких не має перевищувати 10% загальної площі відповідної споруди чи приміщення, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму.

Обмеження щодо споживання тютюнових виробів і відповідальність за їхнє порушення встановлюються Законом «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров‘я населення».

Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім деяких положень, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього закону.

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Київ планує взяти 3,5 млрд грн внутрішнього запозичення

Київ планує здійснити внутрішє запозичення на суму 3,5 млрд грн на три роки з відсотковою ставкою не вище 15,25%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу секретар Київради Галина Герега.

Вона зазначила, що сьогодні депутати мають розглянути на сесії відповідний проект рішення.

Як повідомляв УНІАН, частину цього кредиту (2,4 млрд грн.) передбачається направити на погашення зовнішньої позики в розмірі 250 млн доларів, що була взята в 2007 році та термін погашення якої закінчується в листопаді цього року, а 1,1 млрд грн - на розвиток інфраструктури Києва.

Між тим в опозиції заявляють, що новий кредит у сумі 3,5 млрд грн збільшить суму боргу Києва практично до розміру річного бюджету столиці.

«На сьогодні борг Києва, що тягнеться з 2007 року, сягає 12 млрд грн, якщо додати до нього заплановані до взяття запозичення в сумі 3,5 млрд грн, що більше суми спеціального фонду бюджету на 2012 рік, то загальна сума боргу становитиме 15,5 млрд грн», - підкреслила, зокрема, лідер фракції «БЮТ-Батьківщини» у Київраді Тетяна Меліхова.

«Сума боргу в 15,5 млрд грн більша за реальний бюджет Києва минулого року і напевне дорівнюватиме цьогорічному бюджету столиці, оскільки традиційно О.Попов недовиконує його на кілька мільярдів гривень», - зазначила Т.Меліхова.

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Україна вводить мораторій на перевезення ядерних матеріалів під час Євро-2012

На період проведення Євро-2012 Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯР) не буде видавати дозволів на перевезення ядерних матеріалів територією України.

Про це сьогодні на прес-конференції заявила голова ДІЯР Олена Миколайчук.

За її словами, нове положення про транспортування ядерних матеріалів, прийняте Кабінетом міністрів України в 2007 році, передбачає, що в разі проведення великих масових заходів в Україні ДІЯР може обмежувати такі перевезення. «Ми цим правом скористалися і майже за рік до початку чемпіонату Євро-2012 направили попередження всім нашим зарубіжним партнерам і НАЕК «Енергоатом» про те, що за кілька днів до початку чемпіонату і впродовж нього ДІЯР не видаватиме дозволів на перевезення ядерних матеріалів як для наших станцій, так і транзитні», - сказала О.Миколайчук.

Кажучи про мотивацію такого мораторію, О.Миколайчук відзначила, що він не пов'язаний напряму з небезпекою таких перевезень. «Не те щоб ці перевезення такі небезпечні, як ви знаєте за всі ці роки у нас не було жодного інциденту. Ми просто не хочемо відволікати сили правопорядку, задіяні в охороні ешелонів, що перевозять ядерні матеріали, від забезпечення безпеки чемпіонату», - сказала О.Миколайчук і зазначила: «Ми також беремо участь в роботі штабу, що забезпечує безпеку проведення Євро-2012».

Довідка УНІАН. Згідно з міжурядовими угодами через територію України здійснюється транзитне перевезення ядерних матеріалів між Росією, Словаччиною і Угорщиною. Україна забезпечує транзит транспорту зі спеціальними вантажами через свою територію. Порядок оформлення дозвільних документів на транзит транспорту зі спеціальними вантажами через територію України регулюється законодавством України.

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Мінфін збільшив виручку від продажу ОВДП до 131,8 млн. гривень

Міністерство фінансів України на аукціонах у четвер, 24 травня, продало п'ятирічні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 131,776 мільйона гривень, повідомляється на сайті міністерства.

Средньозважена прибутковість держпаперів з погашенням 5 квітня 2017 року становила 13,95% при номінальному рівні прибутковості 14,30%. На купівлю цих ОВДП Мінфін одержав лише одну заявку.

Також одну незадоволену заявку Мінфін одержав за виставленими на продаж річними облігаціями.

Інші запропоновані до розміщення ОВДП, термінами звернення три і сім років, не одержали жодної заявки.

На попередніх аукціонах 22 травня Мінфін продав валютні дворічні ОВДП на 3,601 млн. доларів з дохідністю 9,3%.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило ОВДП на 14,5 млрд грн, 614,1 млн. дол. і 276,3 млн. євро.

Загальний обсяг ОВДП, які перебувають в обігу (за сумою основного боргу), у квітні збільшився на 2% - до 174,28 млрд грн.

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Нацбанк знову підтримав гривню продажем валюти на міжбанку

Національний банк України (НБУ) сьогодні, 24 травня, другий день поспіль на закритті торгів вийшов на ринок з продажем валюти по 8,02 грн/дол. і купівлею по 7,9925 грн/дол. Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку з іноземним капіталом.

Банкіри висловлюють сумніви в ефективності таких пізніх виходів Нацбанку з метою згладжування надмірних коливань курсу гривні. Банки повинні подати заявки на купівлю валюти у регулятора до 14.00, і досі, вже другий день поспіль, залишаються невідомими наміри НБУ про участь або неучасть у торгах.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку котирування на американську валюту продовжували зростати. Торги доларом США відкрилися ставками 8,0650/8,0740, до 12:00 ціни зросли до 8,0875/8,0930. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0900/8,0945.

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Стахановський завод феросплавів може зупинити роботу

Керівництво ПАТ «Стахановський завод феросплавів» (СЗФ) заявляє про можливу вимушену зупинку роботи підприємства, якщо постанова Національної комісії з державного регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) про зміну критеріїв віднесення до класів споживачів електроенергії набере чинності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 24 травня, на прес-конференції заявив голова правління СЗФ Володимир Солошенко.

Згідно з копією постанови НКРЕ «Про затвердження Критеріїв визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги», яка була роздана журналістам, документ набере чинності 1 січня 2013 року.

За словами В.Солошенка, ця постанова переводить завод з 1-го на 2-й клас споживача електроенергії.

«У ній ліквідовано пункт, який раніше гарантував нашому підприємству класифікацію за першим класом споживача. Це означає, що ціна електроенергії для підприємства збільшиться на 28%. Отже, собівартість нашої продукції збільшиться, оскільки 50-60% в ній займає частка витрат на електроенергію. Національна продукція стане неконкурентоспроможною, тоді як імпортери феросплаву з Індії, Китаю, Росії виявляться у вигіднішому становищі на українському ринку, оскільки собівартість їх продукції нижча. Та в цих країнах і ціна на електроенергію також набагато нижча, аніж в Україні», - сказав В.Солошенко.

Перший заступник голови правління СЗФ Денис Сисуєв нагадав, що подібна ситуація склалася на феросплавному заводі в Запоріжжі, який вже переведено з першого на другий клас споживачів електроенергії.

«У результаті завод практично стоїть, а ті потужності, які не зупинені, працюють у збиток. Те саме може статися також із Стахановським заводом феросплавів. Якщо ціна електроенергії підвищиться на 28%, то собівартість одного з наших сплавів збільшиться на 14,6%. Зараз підприємство працює на українському ринку з рентабельністю до 5%, при підвищенні собівартості продукції рентабельність становитиме мінус 12%. За 2011 рік завод спожив електроенергії на 1 млрд грн. Щомісячно, при підвищенні тарифу, підприємство змушене буде платити додатково 21 млн. грн за електроенергію, за рік додатково вийде 260 млн. грн. Утримувати завод і працювати у збиток акціонери просто не стануть, тому при такому сценарії підприємство зупинить роботу і всі працівники будуть скорочені», - сказав Д.Сисуєв.

Він також зазначив, що остаточне рішення щодо ухвалення цієї постанови буде прийнято до 30 травня на нараді в НКРЕ, в якій візьмуть участь представники тих підприємств, яких стосується ця постанова.

«Цей документ поставить під загрозу не тільки «Стахановський завод феросплавів», а й ряд інших підприємств України в хімічній, металургійній галузі», - зазначив В.Солошенко.

Довідка УНІАН. 12 квітня цього року НКРЕ опублікувала проект постанови «Про затвердження Критеріїв визначення класів споживачів електроенергії, диференційованих за ступенями напруги». Виходячи з нових критеріїв, перестане належати до споживачів 1-го класу і перейде до споживачів 2-го класу ряд великих українських підприємств. На думку експертів, зокрема, це може торкнутися ПАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів», АТ «Донецький електрометалургійний завод» і ПАТ «Стахановський завод феросплавів», в результаті тариф на електроенергію для цього підприємства збільшиться майже на 30%.

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Тігіпко розповів, які соціальні ініціативи Президента на сьогодні ще не виконано

Віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко розповів, які соціальні ініціативи Президента Віктора Януковича на сьогодні ще не виконано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу після засідання Ради регіонів.

«Усі рішення ухвалено (щодо соціальних ініціатив – УНІАН), гроші в бюджеті є, таких рішень повністю у нас виконано 10», - сказав С.Тігіпко.

За його словами, залишилися три невиконані питання. Зокрема, це підготовка соціальних працівників.

«Уже в червні ми повинні прийняти на роботу й почати готувати 12 тисяч фахівців, які стануть дільничними соціальними працівниками. Їхні функції будуть зосереджені, в першу чергу, на захисті прав дітей», - підкреслив віце-прем'єр-міністр. С.Тігіпко сподівається, що в червні-липні такі фахівці стануть до роботи.

Друге питання стосується переведення дітей-сиріт на сімейні форми виховання. «Друга позиція, яка зараз у нас перебуває в процесі виконання, – ми повинні практично всіх дітей-сиріт, які є в Україні, перевести на сімейні форми виховання», - сказав він.

Як зазначив С.Тігіпко, на сьогодні в українських інтернатах перебуває 21,5 тис. дітей.

Третє питання, за словами С.Тігіпка, стосується внесення змін до законодавства у сфері зайнятості. Зокрема, він нагадав, що на сьогодні вже у Верховній Раді зареєстровано законопроект про зайнятість, 6 червня документ розглядатиметься в профільному комітеті. С.Тігіпко очікує, що в червні законопроект буде прийнято.

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Україна відновила поставки сиру до Росії

Москва. Перша партія українських сирів перетнула українсько-російський кордон після отримання дозволу відновити поставки до Росії, повідомив власному кореспонденту УНІАН у РФ Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир Єльченко.

«Вчора в другій половині дня перша партія сирів перетнула українсько-російський кордон. Кілька хур повезли кілька десятків тон українських сирів», - повідомив В.Єльченко.

Він зазначив, що затримок на кордоні не було, оскільки є всі необхідні дозволи.

Посол відзначив, що сотні українських робітників зможуть повернутися на свої робочі місця. За його словами, до цього моменту виробництво на кількох сирзаводах в Україні було заморожене.

В.Єльченко повідомив, що ще три українські підприємства продовжують процедуру перевірки і сертифікації.

«Найближчими днями вони мають представити, як і перші чотири заводи, тестові партії сира, буде проведено відповідні лабораторні дослідження, видано сертифікат, і вони також відновлять експорт», - сказав він.

В.Єльченко також заначив, що кілька днів тому Україна передала російській стороні список сертифікованих лабораторій, які після відповідної угоди надалі перевірятимуть якість сирів на українській території.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії.

У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше російська сторона заборонила ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня, за результатами переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка з головою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком, було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку РФ буде знято після відпрацювання зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

10 квітня фахівці Росспоживнагляду прибули до України для перевірки, зокрема, Пирятинського сирзавода і ПП КФ «Прометей».

17 квітня на брифінгу в Москві міністр економічного розвитку і торгівлі України П.Порошенко повідомив, що три з семи українських заводів відновлюють поставки сиру до Росії. За його словами, йдеться про ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), які пройшли перевірку Росспоживнагляду.

11 травня Росспоживнагляд заявив, що готовий дозволити четвертому підприємству - «Дубномолоко» - відновити поставки сирів до Росії.

Проте 16 травня Г.Онищенко повідомив, що Росспоживнагляд під час лабораторного контролю знайшов недоліки в зразках сиру двох українських заводів, які раніше одержали дозвіл відновити поставки своєї продукції на російський ринок, аналіз зразків із двох інших підприємств поки що не завершено.

18 травня прес-секретар Росспоживнагляду Любов Воропаєва повідомила УНІАН, що чотири українські сирзаводи пройшли лабораторний контроль і відновлюють поставки до Росії.

«За результатами лабораторного контролю зразків сиру Росспоживнагляд дозволив чотирьом українським заводам повернутися на російський ринок. Йдеться про продукцію «Пирятинського сирзавода», «Дубномолока», «Гадячсиру» і «Прометею», - сказала Л.Воропаєва.

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