Курс НБУ на 25.05.12

Офіційний курс НБУ на 25.05.12 100 USD США - 799.2500 (на 24 травня - 799.2500) 100 EUR - 1003.6182 (на 24 травня - 1011.7706) 10 RUR - 2.5273 (на 24 травня - 2.5470)

Офіційний курс НБУ на 25.05.12 100 USD США - 799.2500 (на 24 травня - 799.2500) 100 EUR - 1003.6182 (на 24 травня - 1011.7706) 10 RUR - 2.5273 (на 24 травня - 2.5470) Облікові курси банківських металів на 25.05.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 124563.11 (на 24 травня - 124283.38) 961 XAG 10 Срібло - 2244.29 (на 24 травня - 2218.72) 962 XPT 10 Платина - 113253.73 (на 24 травня - 113733.28) 964 XPD 10 Паладій - 47155.75 (на 24 травня - 48274.70)

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