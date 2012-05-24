Курс НБУ на 25.05.12
22:18, 24 травня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 25.05.12 100 USD США - 799.2500 (на 24 травня - 799.2500) 100 EUR - 1003.6182 (на 24 травня - 1011.7706) 10 RUR - 2.5273 (на 24 травня - 2.5470)
Офіційний курс НБУ на 25.05.12
100 USD США - 799.2500 (на 24 травня - 799.2500)
100 EUR - 1003.6182 (на 24 травня - 1011.7706)
10 RUR - 2.5273 (на 24 травня - 2.5470)
Облікові курси банківських металів на 25.05.12 за 10 тройських унцій (грн)
959 XAU 10 Золото - 124563.11 (на 24 травня - 124283.38)
961 XAG 10 Срібло - 2244.29 (на 24 травня - 2218.72)
962 XPT 10 Платина - 113253.73 (на 24 травня - 113733.28)
964 XPD 10 Паладій - 47155.75 (на 24 травня - 48274.70)
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