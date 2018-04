Анонс на 25 травня

* Відбудеться презентація результатів дослідження, проведеного Світовим банком спільно з Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Агроінвест» та відповідними установами українського уряду. Дослідження здійснювалося в рамках Модуля оцінки управління землями (LGAF), розробленого Світовим банком. Запрошені: Сергій Тігіпко, віце-прем'єр, міністр соціальної політики України, Сергій Тимченко, голова Держагентства земельних ресурсів України; Джаніна Ярузельські, директор Регіональної місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові; Чімяо Фан, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови ; Клаус Дайнінгер, провідний економіст Світового банку; Майкл Мартін, директор офісу економічного зростання USAID; Деніел Темен, Керівник Проекту USAID «Агроінвест», Олександр Муляр, Координатор модуля оцінки управління землями в Україні; Володимир Лапа, експерт LGAF, гендиректор Українського клубу аграрного бізнесу та ін.

* Відбудеться друге засідання Українсько-китайської підкомісії зі співробітництва в сфері сільського господарства Міжурядової комісії зі співробітництва між Україною та Китайською Народною Республікою. Планується до обговорення питання активізації торгівлі сільгосппродукцією і продуктами її переробки, створення українсько-китайського Агротехнопарку. Заплановано підписання рамкової Угоди про співробітництво в сфері сільського господарства між КНР і Україною за участю ДП «Державна продовольчо-зернова корпорація України» і Китайською національною корпорації генеральних підрядів, Експортно-імпортного банку Китаю та Мінфіну України. О 12.30 брифінг міністра агрополітики і продовольства України Миколи Присяжнюка, міністра фінансів України Юрія Колобова та керівництва китайської делегації.

* Прес-конференція, присвячена презентації результатів дослідження «2011 Government E-Payments Adoption Ranking (GEAR)», проведеного Дослідницьким центром The Economist Intelligence Unit (EIU) за підтримки Visa. Експерти компанії The Economist і Visa познайомлять з результатами дослідження, розкажуть про практику використання електронних платежів урядами різних країн, про основні фактори, що впливають на процес впровадження електронних платежів органами державної влади. Учасники: Філ Тодд, директор відділу спеціалізованих досліджень, The Economist Intelligence Unit; Тобі Илз, експерт з питань України, The Economist Intelligence Unit; Стівен Паркер, гендиректор Visa в Росії, країнах СНД і Південно-Східної Європи; Світлана Георбелідзе, глава офісу Visa в Україні.

* Відбудеться офіційний запуск нового консультативного проекту IFC "Інвестиційний клімат в аграрному секторі України", який буде здійснюватися за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації. Учасники: Олена Волошина, керівник діяльності IFC в Україні, Гуїдо Белтран, директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні, представники міністерства аграрної політики і продовольства, представники корпоративного сектору.

* Прес-конференція на тему: «Результати по закупівлі ТЕО складової НП «Міська кільцева дорога» та презентація проекту дороги та мосту через Дніпро. Учасники: голова Держінвестпроекту Владислав Каськів, директор департаменту Національних проектів Юрій Гусєв, а також представники переможця закупівлі конкурсних торгів на розробку ТЕО проекту.

* Відбудеться засідання Громадської колегії з захисту історичного центру Києва. Організатор - Всеукраїнський центр сприяння підприємницькій діяльності. Учасники: Олександр Бригінець, голова постійної комісії Київської міськради з питань культури і туризму, Віталій Ковалинський, історик Києва, письменник, Михайло Кальницький, історик, літератор, журналіст; Людмила Губіанурі, директор Літературно-меморіального музею Михайла Булгакова, Олександр Данилюк, координатор громадянського руху «Спільна справа».

* Відбудеться Україно-Балтійський форум. Головна тема форуму: питання: яким чином дружба між Україною і країнами Балтії може сприяти подальшій інтеграції України в ЄС. Крім того, окрема панель буде присвячена механізмам поліпшення співробітництва у торговельно-економічній та інвестиційній сферах між Україною та країнами Балтії. У форумі візьмуть участь представники влади, бізнесу, міжнародних та громадських організацій Литви, Латвії, Естонії та України.

* Відбудеться зустріч з з представником Гонконгської фондової біржі Майклом Ченом, провідним спеціалістом департаменту емісійного маркетингу Гонконгської фондової біржі («Hong Kong Exchanges and Clearing Limited»). Організатор: Бізнес школа МІМ-Київ.

