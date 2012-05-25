Литвин запропонував ВР прийняти рішення про саморозпуск, але його не підтримали

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин запропонував парламенту ухвалити рішення про саморозпуск, однак лідери фракцій ВР таку пропозицію не підтримали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин повідомив журналістам після погоджувальної ради з лідерами фракцій.

Спікер зауважив, що сьогодні можна констатувати, що парламентаризм і Верховна Рада у країні остаточно зруйновані.

«За нинішньої ситуації я пропонував прийняти політичне рішення про визнання цього факту з наступним політичним рішенням - саморозпуском Верховної Ради і проведенням виборів Верховної Ради», - сказав В.Литвин.

Голова ВР зауважив, що ця пропозиція не була прийнята і навіть не обговорювалася лідерами фракцій.

«Але я думаю, за такої ситуації потрібно дати людям можливість визначитися, бо далі спостерігати це неподобство, м’яко кажучи, не потрібно і треба припинити мучити країну», - сказав він.