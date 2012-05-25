ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 25 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Некуряща Україна: наслідки для бізнесу» пише: Рада ввела жорсткі обмеження на куріння - через півроку сигарета виявиться поза законом в ресторанах, держустановах і на зупинках. Ресторатори очікують зниження відвідуваності, а табачники можуть постраждати від відмови HoReCa від ліцензій на торгівлю тютюном…

http://delo.ua/business/nekurjaschaja-ukraina-posledstvija-dlja-biznesa-178343/

***

Видання «Комерсант» у публікації «В Україні ціляться з заправного пістолета» пише: російський "Газпром" створює мережу АЗС в Україні. Його дочірня компанія "Газпром нафта" скористалася зупинкою більшості НПЗ в країні і почала поставки бензину, переробленого за давальницькою схемою на одному з білоруських НПЗ. Експерти побоюються, що "Газпром" досить швидко отримає значну частину українського ринку, і це дозволить йому диктувати ціни на бензин...

http://www.kommersant.ua/doc/1942117

***

Також «Комерсант» в публікації «Дорога кожна хвилина» пише: компанія "МТС-Україна" підвищує тарифи: вартість дзвінків всередині мережі та абонентам інших операторів в популярних тарифах зросте на 20-50%. Інші оператори за останні місяці теж поступово підвищували тарифи, пояснюючи це як зростанням попиту, так і інфляцією. Втім, експерти вважають, що таким чином компанія намагається забезпечити звичне для акціонерів зростання фінпоказників за відсутності нових підключень...

http://www.kommersant.ua/doc/1942126

***

Також «Комерсант» в публікації «Україна стала менш залученою» пише: погіршення бізнес-клімату разом із посиленням адміністративного тиску призвели до падіння України в рейтингу залучення країн у міжнародну торгівлю. При цьому уникнути більшого падіння країні допомогла підготовка до Євро-2012, що поліпшила оцінку транспортної інфраструктури. Однак після проведення чемпіонату рівень вкладень в інфраструктуру впаде, нагадують експерти, а значить, в новому рейтингу темпи падіння України можуть бути ще більшими...

http://www.kommersant.ua/doc/1942128

***

Газета «Сьогодні» у публікації «Затори в Києві: у червні прогнозують 8 з 10 балів (як об'їхати)» пише: для розвантаження доріг під час Євро-2012 будуть використовувати перехоплюючі паркінги - "Сьогодні" з'ясувала їх дислокацію...

http://www.segodnya.ua/news/14382540.html

***

Сайт «УНІАН-Економіка» у публікації «Мінливий світ кидає виклик газетам» пише: чи зможуть друковані видання гідно його прийняти і знайти формулу виживання в нову еру панування інтернету? Про це медійники зможуть дізнатися 2-5 вересня на 64-му Всесвітньому газетному конгресі і 19-му Всесвітньому форумі редакторів...

http://economics.unian.net/ukr/detail/128695

***

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Скільки коштують російські компанії» пише: капіталізація всіх компаній, що входять в індекс ММВБ, зрівнялася з вартістю Apple. Те, що при $ 105 за барель нафти більша частина російського ПЕК, металургії, держбанки і багато іншого оцінюється як одна компанія, навіть велика і гарна, - ганьба для російського ринку, говорять його учасники...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1782869/rynok_popal_v_yablochko

***

Видання «Известия» в публікації «Розстріл Бурлакова і Еткіної пов'язали з процесом у США з Wadan Yards» пише: незадовго до нападу в ресторані «Хуторок» Анна Еткіна дала свідчення в суді Нью-Йорка проти екс-представника президента Ігоря Юсуфова...

http://www.izvestia.ru/news/525275

(УНІАН)