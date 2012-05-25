Азаров: Україна пішла на безпрецедентні компроміси з ЄС

Україна пішла на безпрецедентні компроміси в процесі укладення Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Про це заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров сьогодні під час зустрічі з делегацією політичної групи «Альянс лібералів та демократів Європи» Європейського Парламенту, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Ми пішли на численні компроміси в частині укладення Угоди про зону вільної торгівлі. Ми відкрили свій ринок для країн Європейського Союзу, а ЄС встановив для нас десятирічний перехідний період, під час якого квоти на ряд важливих для нас позицій будуть скасовані. Угод такого типу у України немає ні з ким, навіть із Росією», - зазначив М.Азаров.

Він додав, що уряд доклав істотних зусиль для укладення Угоди про асоціацію.

«За один рік нам вдалося зробити стільки, скільки не було зроблено за попередні п’ять років. Досягнуто це передусім тому, що ми пішли на певні компроміси і взяли на себе надзвичайно серйозні зобов’язання», - підкреслив глава уряду.

Голова політичної групи «Альянс лібералів та демократів Європи» ЄП Гі Верхофстадт, у свою чергу, зазначив, що підписання Угоди про асоціацію – в інтересах як України, так і ЄС.

«Підписання Угоди про асоціацію – в інтересах як України, так і Європейського Союзу. Щоб Угода про асоціацію, яка вже закінчена, набула чинності», - сказав європолітик.

Нагадаємо, 19 грудня 2011 року на саміті Україна-ЄС було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію.

30 березня 2012 року на рівні глав переговорних делегацій відбулося парафування Угоди. Для її підписання необхідно здійснити вимоги ЄС щодо перекладу тексту документа всіма мовами Євросоюзу.

Ратифікація Угоди про асоціацію здійснюється Україною, Європарламентом і всіма державами-членами ЄС.