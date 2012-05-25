Україна не може не рахуватися з Резолюцією Європарламенту - Литвин

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає, що Україна не має права не рахуватися з Резолюцією Європейського парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин заявив сьогодні в інтерв'ю телеканалу “Рада”.

Голова ВР зауважив, що він уважно вивчив резолюцію Європарламенту стосовно України. “За великим рахунком нічого нового вона не привнесла. Але це документ, який засвідчує пропозиції Європейського Союзу і з ним потрібно рахуватися”, - сказав голова ВР.

В.Литвин вважає, що Україна має діяти адекватно щодо тих зауважень, які лунають. “Я вважаю, що потрібно адекватно діяти і діяти в такий спосіб, щоб не було нарікань, якщо ми вважаємо себе частиною єдиного цілого”, - сказав він. При цьому спікер додав, що сьогодні жодна країна не може самостійно приймати будь-яке рішення внутрішнього характеру, оскільки більшість країн підписали всезагальні угоди, в яких зобов'язуються діяти на загально-цивілізаційних принципах.

Голова ВР наголосив, що не хотів би аби у України був ефект звикання до негативних оцінок з боку європейських структур. “Я дуже не хочу, щоб країна була об'єктом прийняття тих чи інших рішень. Ми повинні насамперед у себе вдома визначити що ми хочемо і чи поважаємо ми самі себе, чи поважаємо ми свій народ і чи ми спроможні діяти так, щоб нам не підказували, м'яко кажучи як треба діяти”, - додав В.Литвин.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Україні, в якій закликав до негайного та безумовного звільнення усіх в’язнів, засуджених за політично вмотивованими підставами, забезпечити участь лідерів опозиції у наступних парламентських виборах, надати усім ув’язненим за політично вмотивованими підставами права на адекватне медичне лікування, повний доступ до адвокатів та родичів.

Крім того, депутати засудили застосування сили до колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у в'язниці, й закликали владу України провести чесні й вільні парламентські вибори в жовтні цього року.