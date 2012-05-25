Анонс на 28 травня

* Церемонія відкриття в аеропорту «Бориспіль» нового термінального комплексу - терміналу «D», який стане найбільшим в Україні.

* Голова ДПС України Олександр Клименко презентує Центральний офіс з обслуговування великих платників податків ДПС.

* Відбудеться церемонія спецпогашення марок, присвячених проведенню в Україні футбольного чемпіонату «Євро 2012»: зчіпка з 4-х марок «Міста-господарі УЄФА Євро 2012» - «Львів», «Київ», «Харків», «Донецьк» і зчіпка з 4-х марок «Футбольні арени УЄФА Євро 2012» - «Львів. «Арена Львів», «Київ «НСК «Олімпійський», «Харків. ОСК «Металіст», «Донецьк. «Донбас Арена». Всі марки є офіційно ліцензованою продукцією УЄФА Євро-2012. Церемонія урочистого спецпогашення марок почнеться одночасно в Києві, Львові, Харкові та Донецьку. У церемонії візьмуть участь керівники «Укрпошта» і представники влади.

* Прес-конференція на тему: "Чи готова Україна до Євро-2012?". Організатор - ГолосUA. Учасники: гендиректор, голова правління Асоціації готелів і готельних об'єднань міст України Микола Євдокименко, виконавчий директор Асоціації малих готелів та апартаментів України Антон Матіяш, заступник голови, голова комісії з реорганізації Державної служби автомобільних доріг України Євген Прусенко, начальник Управління охорони громадського порядку МВС України Олег Матвейцов, представник КМДА.

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Перспективи та тупики ринку таксі України. Чи влада наведе порядок з нелегалами, чи легальні таксисти підуть у тінь». Учасники: екс-міністр транспорту і зв'язку України Євген Червоненко, голова правління ВГО «Українська таксомоторних асоціація» Анатолій Галазюк і співголова Робочої групи з упорядкування перевезень пасажирів на таксі в Києві при КМДА Андрій Антонюк. Мова піде про: причини і наслідки жахливого стану ринку таксомоторних перевезень в Україні напередодні Євро-2012, про основні проблемні питання, які заважають розвиватися легальному ринку таксі в Україні; про поширення «тіньових» схем роботи «нелегалів» на таксомоторному ринку столиці, про концепцію реформування ринку таксомоторних перевезень України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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