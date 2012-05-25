Україна розширюватиме співпрацю з Білоруссю

Мінськ . Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський заявив, що Україна має намір розширювати двосторонню співпрацю з Білоруссю за умови участі її в Митному союзі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Білорусі, таку заяву В.Хорошковський зробив у Мінську, де взяв участь в засіданні комісії з торговельно-економічної співпраці.

Відкриваючи засідання, керівник білоруської делегації, перший заступник прем'єр-міністра Білорусі Володимир Семашко відзначив, що економічні зв'язки між двома країнами розвиваються позитивно і неухильно, тому Україна є третім за значущістю торговим партнером після Росії і Китаю. У свою чергу, В.Хорошковський сказав, що, хоча зроблено багато, можна зробити більше, тому що на сьогодні обидві сторони зацікавлені у збільшенні загального товарообігу.

«Ми обговорили участь Білорусії в Митному союзі та тему обмежень не з боку Білорусії, а в умовах функціонування Митного союзу. Ми знаходимо підходи і розділяємо участь в Митному союзі і двосторонніх відносинах", - сказав В.Хорошковський. Він також відзначив, що в поточному році товарообіг між Білоруссю і Україною може досягти 7-8 мільярдів доларів.

У свою чергу перший віце-прем'єр Білорусі В.Семашко відзначив, що Білорусь і Україна успішно співробітничають цього року, і за підсумками першого кварталу двосторонній товарообіг збільшився на 24,3% порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

Керівники обох делегацій погодилися, що більш як 6 млрд дол. загального товарообігу, досягнуті минулого року, далеко не межа, і треба докласти максимум зусиль, щоб довести цю цифру до десяти мільярдів. Прогнозується, що цього року зростання товарообігу перевищить 7 млрд дол.

«Сьогодні ми успішно виконуємо ті рішення, які були досягнуті раніше. І ми показали, що можемо по-братському вирішувати питання, що виникають, зокрема, щодо поставок українського пива до Білорусії та білоруського м'яса до України, які нещодавно виникали в торгівлі між двома країнами», - сказав В.Семашко.