ТОП-10 (25 травня)

Позитивний фінрезультат підприємств України в І кварталі склав 8,5 млрд грн

Янукович підписав закон про коригування ставок акцизу на ринку нафтопродуктів

Литвин запропонував ВР прийняти рішення про саморозпуск, але його не підтримали

Кабмін планує скасувати ПДВ при купівлі квитків на потяги Hyundai

Продаж квитків на скасовані нічні поїзди відновиться з 28 травня - Колесніков

Ціна російського газу у ІІІ кварталі становитиме 432 дол. — джерело в Міненерго

Держборг України в квітні зріс до 60,9 млрд дол.

Апеляційний госпсуд підтвердив законність повернення "ЗАлКу" державі

Під час візиту до США Бойко проведе переговори про закупівлю скрапленого газу

Британська ВР відмовилася від проекту «Набукко»

***

Позитивний фінрезультат підприємств України в І кварталі склав 8,5 млрд грн

Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичної діяльності до оподаткування в січні-березні 2012 року становив 8,5 млрд грн, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, прибуток українських підприємств у січні-березні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зріс на 6,4% - до 49,49 млрд грн. Зі збитком січень-березень 2012 рік завершили 44,6% підприємств країни проти 46,9% у січні-березні 2011 року. Сума збитків підприємств у I кварталі 2012 року проти січня-березня 2011 року зросла на 21,1% - до 40,99 млрд грн.

За даними Держстату, січень-березень 2012 року завершили із збитком 49,1% (у I кварталі 2011 року - 49%) промислових підприємств України. Негативний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-березень 2012 року становив 1,42 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичної діяльності до оподаткування в 2011 році становив 112 млрд 930,3 млн грн проти 63 млрд 266,4 млн грн у 2010 році.

***

Янукович підписав закон про коригування ставок акцизу на ринку нафтопродуктів

Президент України Віктор Янукович підписав Закон "Про внесення змін до підрозділу 5 розділу XX Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо коригування ставок акцизного податку".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Закон спрямований на стабілізацію цін на моторне пальне в роздрібній мережі для споживачів, зменшення впливу на соціально-економічний розвиток України підвищення цін на нафту на світових ринках, поліпшення стану нафтопродуктозабезпечення потреб вітчизняних споживачів, у тому числі сільгосптоваровиробників у періоди проведення польових робіт.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада у травні ухвалила Закон «Про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України» (щодо коригування ставок акцизного податку).

***

Литвин запропонував ВР прийняти рішення про саморозпуск, але його не підтримали

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин запропонував парламенту ухвалити рішення про саморозпуск, однак лідери фракцій ВР таку пропозицію не підтримали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин повідомив журналістам після погоджувальної ради з лідерами фракцій.

Спікер зауважив, що сьогодні можна констатувати, що парламентаризм і Верховна Рада у країні остаточно зруйновані.

«За нинішньої ситуації я пропонував прийняти політичне рішення про визнання цього факту з наступним політичним рішенням - саморозпуском Верховної Ради і проведенням виборів Верховної Ради», - сказав В.Литвин.

Голова ВР зауважив, що ця пропозиція не була прийнята і навіть не обговорювалася лідерами фракцій.

«Але я думаю, за такої ситуації потрібно дати людям можливість визначитися, бо далі спостерігати це неподобство, м’яко кажучи, не потрібно і треба припинити мучити країну», - сказав він.

***

Кабмін планує скасувати ПДВ при купівлі квитків на потяги Hyundai

Уряд на засіданні у понеділок, 28 травня, має намір розглянути питання скасування ПДВ при придбанні квитків на поїзди Hyundai.

Про це сьогодні повідомив віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков під час урочистостей з нагоди відкриття руху сучасних швидкісних поїздів Hyundai.

«Уряд на доручення Президента України у понеділок на засіданні розгляне питання скасування ПДВ при придбанні квитків на поїзди Hyundai», - сказав він. .

За словами Б.Колеснікова, скасування ПДВ дозволить зменшити вартість квитків на поїзди Hyundai на 16,6%.

Як повідомляв УНІАН, вартість проїзду на швидкісних міжрегіональних поїздах Hyundai з Києва до міст, які приймають Євро-2012, становитиме від 275 до 564 грн. Вартість проїзду в цих поїздах залежатиме від дня тижня.

Зокрема, щопонеділка, щовівторка і щосереди вартість проїзду в поїздах Hyundai становитиме в напрямі Київ-Харків в 1-му класі - 422,91 грн і 275,66 грн - в 2-му класі, у напрямі Київ-Львів - 474,89 грн в 1-му класі та 307,45 грн у 2-му класі, в напрямі Київ-Донецьк - 564,25 грн у 1-му класі та 367,75 грн у 2-му класі.

Щочетверга і щосуботи при придбанні квитків діятиме знижка 10%, при придбанні квитків у п'ятницю і неділю ціна зростатиме на 10%.

При оформленні квитка на електропоїзди Hyundai в напрямі «туди і назад» застосовується знижка у розмірі 10% від вартості проїзду.

Крім того, «Укрзалізниця» повідомляє, що згідно з новим графіком руху пасажирських поїздів на 2012-2013 роки, який набуде чинності з 27 травня, міжрегіональні електропоїзди Hyundai курсуватимуть у сполученнях Київ-Харків (2 пари) і Київ-Львів (1 пара).

Решта електропоїздів Hyundai на Львівському і Донецькому напрямах буде призначена в першій половині червня.

***

Продаж квитків на скасовані нічні поїзди відновиться з 28 травня - Колесніков

Продаж квитків на нічні поїзди, які були раніше скасовані, відновиться з 28 травня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на віце-прем'єр-міністр України - міністра інфраструктури Бориса Колеснікова.

«Ми залишаємо більшість нічних потягів і вони будуть курсувати до тих пір, поки на них буде відповідний попит. Вже з понеділка почнеться продаж квитків на раніше скасовані нічні поїзди», - сказав Б.Колесніков.

Він нагадав, що з 27 травня 2012 року на маршрути стає новий рухомий склад денних швидкісних експресів, що дозволить пасажирам вибирати зручний спосіб пересування.

«Пасажирам буде надано право вибору пересування, враховуючи традиційні нічні поїзди і новий рухомий склад денних швидкісних експресів. Примусу або нав'язування у виборі часу поїздки і швидкості пересування пасажира не буде», - сказав Б.Колесніков.

Довідка УНІАН. Новий графік руху пасажирських поїздів на 2012-2013 роки розроблений з урахуванням розвитку в регіонах підвищення швидкості руху поїздів і рівня комфорту. Зокрема, в новому графіку передбачається курсування нових міжрегіональних швидкісних поїздів Hyundai на напрямках Київ-Львів - 3 пари, Київ-Харків - 3 пари, Київ-Донецьк - 2 пари, а також швидкісного поїзда Skoda на напрямках Харків-Донецьк, Харків-Дніпропетровськ , Дніпропетровськ-Донецьк, Донецьк-Луганськ, Донецьк-Маріуполь.

Середня маршрутна швидкість пасажирських поїздів у новому графіку руху буде на 2 км/год більше, ніж у графіку руху на 2011-2012 роки.

***

Ціна російського газу у ІІІ кварталі становитиме 432 дол. — джерело в Міненерго

У третьому кварталі цього року ціна газу для України становитиме 432 дол. за 1 тис. куб. м, повідомило УНІАН джерело в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Таким чином, газ, що поставляється до України, подорожчає в третьому кварталі на 1,6% порівняно з першим кварталом цього року, коли його ціна становила 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін прогнозував середньорічну ціну на газ, що поставлявся до України, на рівні 440 дол. за тис. куб. м.

«Цього року плануємо придбати 27 млрд кубометрів газу, середньорічна ціна на який становитиме 440 дол. за тис. куб. м», - сказав він.

За словами голови правління НАКу, за останні кілька років ціна на газ, що поставляється до України, збільшилася в три рази – з 179 дол. в 2008 році до 425 дол. у 2012 році.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на російський газ встановлюється поквартально.

Ціна природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за тис. куб. м.

Ціна природного газу в другому кварталі 2012 року збільшилася на 2,2% - до 425 дол. за тис. куб. м із 416 дол. у першому кварталі.

***

Держборг України в квітні зріс до 60,9 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України на 30 квітня 2012 року становив 486 млрд 561 млн. 670,86 тис. грн, або 60 млрд 897 млн. 091,41 тис. дол., що на 0,6% більше показника на кінець березня 2012 року, і на 2,8% більше показника на кінець 2011 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 30 квітня 2012 р. становив 296,03 млрд грн (60,8% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 37,05 млрд дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 190,53 млрд грн (39,2%), або 23,85 млрд дол.

Державний борг України на кінець квітня 2012 р. становив 374,48 млрд грн (77%), або 46,87 млрд дол. Державний зовнішній борг становив 196 млрд грн (40,2%), або 24,53 млрд дол. Державний внутрішній борг становив 178,47 млрд грн (36,7%), або 22,34 млрд дол.

Гарантований державою борг України становив 112,09 млрд грн (23%), або 14,03 млрд дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 100,03 млрд грн (20,6%), або 12,52 млрд дол.; гарантований внутрішній борг – 12,05 млрд грн (2,4%), або 1,5 млрд дол.

За інформацією Мінфіну, в березні 2012 сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 3,26 млрд грн, в основному за рахунок поточних запозичень на внутрішньому ринку цінних паперів.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України в 2011 році зріс на 9% і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн.

***

Апеляційний госпсуд підтвердив законність повернення "ЗАлКу" державі

Київський апеляційний господарський суд підтвердив законність вимог Генеральної прокуратури України про розірвання договорів купівлі-продажу 68,01% держпакета акцій ВАТ "ЗАлК", укладених між Фондом державного майна України і ЗАТ "АвтоВАЗ-Інвест" і між ним і компанією VELBAY HOLDINGS LIMITED (Кіпр), і повернення зазначеного пакета акцій державі в особі Фонду, повідомили УНІАН у Генпрокуратурі.

Як зазначається в повідомленні прокуратури, постановою апеляційного суду від 23 травня 2012 р. відмовлено у задоволенні апеляційної скарги ВАТ "ЗАлК" і залишено в силі рішення господарського суду м. Києва від 22 березня 2012 р., яким задоволено позов Генеральної прокуратури України.

Крім того, апеляційним судом за клопотанням Генпрокуратури вжито заходів до забезпечення позову.

Нагадаємо, Господарський суд міста Києва за позовом Генеральної прокуратури України 22 березня ц.р. ухвалив рішення про розірвання договорів купівлі-продажу 68,01% пакета акцій ВАТ «ЗАлК», укладених між ФДМУ і ЗАТ «АвтоВАЗ-Інвест» і між ним і компанією VELBAY HOLDINGS LIMITED (Кіпр).

Довідка УНІАН. ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК) – єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн на рік.

На початку 2001 р. Фонд держмайна України за підсумками приватизаційного конкурсу продав 68,01% акцій "ЗАлК" російському «АвтоВАЗ-Інвесту» за 70 млн. дол. Згідно з угодою купівлі-продажу, інвестор, зокрема, мав погасити кредитні зобов'язання заводу перед «Укрексімбанком» на 76,45 млн. дол.

У 2004 р. власником комбінату стала російська група СУАЛ, що входить в десятку найбільших алюмінієвих компаній світу.

У 2007 р. "ЗАлК" перейшов під контроль об'єднаної компанії «Російський алюміній» (ОК «РУСАЛ»), створеної в березні 2007 р. шляхом злиття «РусАлу», СУАЛу і глиноземних активів швейцарського трейдера Glencore.

***

Під час візиту до США Бойко проведе переговори про закупівлю скрапленого газу

У ході запланованого наступного тижня візиту до США, міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко планує обговорити питання закупівлі скрапленого газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у ході сьогоднішнього брифінгу в Міненерговугілля.

За словами Ю.Бойка, враховуючи, що в планах американського уряду збільшення експорту газу, українська делегація має намір провести переговори щодо можливості закупівлі скрапленого газу в США. «Сьогодні вартість газу в Америці складає близько 80 дол. за 1 тис. куб. м на хабі в Луїзіані. Для нас це дуже важливо, а також важливо провести конкретні й практичні переговори з американською стороною з питань закупівлі газу», - сказав міністр.

Він також уточнив, що візит до США є плановим і буде присвячений підведенню підсумків роботи українсько-американської енергетичної комісії за минулий рік.

Що стосується переговорів із російською стороною щодо ціни газу, то вони, за словами Ю.Бойка, практично ніколи не зупиняються. «Перед останнім візитом Президента нашої країни до Росії у нас був раунд переговорів, який стосувався практичних питань, щодо яких ми шукаємо рішення. Я відразу сказав, що якби ці питання могли бути вирішені легко, вони були б вирішені вже давно. Всі звинувачення опозиції в тому, що ми здаємо національні інтереси, ми відкидаємо, тому що якби ми хотіли це зробити, ми давно б уже це зробили. Переговори з Росією йдуть так довго саме тому, що ми займаємо позицію, яка є принциповою для нашого Президента - нам від російських партнерів ніяких подачок не потрібно, нам потрібні партнерські відносини. Ми працюватимемо стільки, скільки потрібно для того, щоб відстояти наші національні інтереси й інтереси нашої економіки», - підсумував Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня в центральному офісі ВАТ «Газпром» у Москві відбулася робоча зустріч голови правління компанії Олексія Міллера і міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Бойка.

Попередня зустріч Ю.Бойка і О.Міллера пройшла в Москві 14 травня, напередодні зустрічі президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна.

15 травня В.Янукович і В.Путін обговорили створення тристороннього газотранспортного консорціуму за участю України, РФ і Європи.

***

Британська ВР відмовилася від проекту «Набукко»

Британська нафтогазова компанія BP більше не розглядає газопровідний проект «Набукко» як спосіб доставки азербайджанського газу до Європи, вважаючи проект економічно недоцільним, повідомило у п'ятницю агентство Reuters.

ВР, яка спільно з державною нафтовою компанією Азербайджану ДНКАР і норвезькою Statoil розробляє другу фазу гігантського газового родовища Шах-Деніз, тепер розглядає лише невеликий відрізок «Набукко», відомий як «Набукко-Захід», сказано у промові директора ВР із нафтопереробки і маркетингу Ієна Конна, поширеній компанією.

Учасники консорціуму «Набукко» планували зробити Шах-Деніз основним постачальником газу для 4.000-кілометрової магістралі пропускною спроможністю 30 мільярдів кубометрів на рік. За їхніми планами, з родовища повинно було надходити щороку 16 мільярдів кубометрів газу.

Лідер консорціуму австрійська OMV сподівалася надалі заповнити трубу газом із Туркменії, Іраку і, можливо, навіть Ірану, але ВР вирішила, що газопровід, наполовину порожній на початковому етапі, економічно необгрунтований.

BP з партнерами по Шах-Денізу розглядає можливість будівництва власної магістралі - Газопровід Південно-Східна Європа (SEEP), який пройшов би від турецької межі до Угорщини і використовував би переважно вже наявну інфраструктуру.

Крім того, BP може підтримати проект Трансадріатичного трубопроводу (ТАР) німецької E.ON Ruhrgas і швейцарської EGL, який, за планом, пройде через Грецію і Албанію до Італії.

За словами Конна, партнери по Шах-Деніз ухвалять рішення про «Набукко-Захід» до кінця червня, а остаточне рішення про маршрут постачання газу до Європи - до червня 2013 року.

Водночас німецька електроенергетична компанія RWE, яка входить до консорціуму «Набукко», вважає, що первинний проект ще може обговорюватися. "Ми впевнені, що «Набукко-Захід» виграє конкурс, і я все-таки вважаю, що початкова концепція «Набукко» ще буде обговорюватися", - заявив Reuters член ради директорів RWE Леонард Бірнбаум.

Крім RWE і OMV, до консорціуму входять угорська MOL, турецька Botas, болгарська BEH і румунська Transgaz. Минулого тижня керуючий директор «Набукко» Райнхард Мічек висловив упевненість у життєздатності проекту.

Єврокомісія, яка ставить за мету зменшити залежність ЄС від російського газу, також заявляє, що продовжує обговорювати проект «Набукко».

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН