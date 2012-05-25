Курс НБУ на 28.05.12
20:14, 25 травня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 28.05.12 100 USD США - 799.2500 (на 25 травня - 799.2500) 100 EUR - 1002.7391 (на 25 травня - 1003.6182) 10 RUR - 2.5168 (на 25 травня - 2.5273)
Офіційний курс НБУ на 28.05.12
100 USD США - 799.2500 (на 25 травня - 799.2500)
100 EUR - 1002.7391 (на 25 травня - 1003.6182)
10 RUR - 2.5168 (на 25 травня - 2.5273)
Облікові курси банківських металів на 28.05.12 за 10 тройських унцій (грн)
959 XAU 10 Золото - 124722.96 (на 25 травня - 124563.11)
961 XAG 10 Срібло - 2257.08 (на 25 травня - 2244.29)
962 XPT 10 Платина - 114292.75 (на 25 травня - 113253.73)
964 XPD 10 Паладій - 47315.60 (на 25 травня - 47155.75)
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