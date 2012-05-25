Курс НБУ на 28.05.12

Офіційний курс НБУ на 28.05.12 100 USD США - 799.2500 (на 25 травня - 799.2500) 100 EUR - 1002.7391 (на 25 травня - 1003.6182) 10 RUR - 2.5168 (на 25 травня - 2.5273)

Офіційний курс НБУ на 28.05.12 100 USD США - 799.2500 (на 25 травня - 799.2500) 100 EUR - 1002.7391 (на 25 травня - 1003.6182) 10 RUR - 2.5168 (на 25 травня - 2.5273) Облікові курси банківських металів на 28.05.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 124722.96 (на 25 травня - 124563.11) 961 XAG 10 Срібло - 2257.08 (на 25 травня - 2244.29) 962 XPT 10 Платина - 114292.75 (на 25 травня - 113253.73) 964 XPD 10 Паладій - 47315.60 (на 25 травня - 47155.75)

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