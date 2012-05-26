Понад 60% поляків проти бойкоту Євро 2012 в Україні - опитування

Варшава. Більшість поляків виступають проти бойкоту матчів фіналу чемпіонату Європи з футболу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це свідчать результати проведеного на початку травня опитування CBOS.

Проти бойкоту матчів Євро 2012 в Україні європейськими політиками виступають 61% опитаних проти 21%, які підтримують бойкот через справу ув'язненої екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко.

72% поляків виступають проти того, аби турнір бойкотували політики з Польщі проти 12%, які мають протилежну думку.

Більше половини опитаних (55%) також вважає, що бойкотування матчів футбольного турніру в Україні також нашкодило б польським містам-організаторам Євро 2012.

CBOS провів це опитування з 10 по 16 травня на групі 1017 людей.

Як повідомляв УНІАН, представники польської влади гостро засудили заклики деяких європейських політиків бойкотувати Євро 2012 в Україні через справу екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка на початку травня заявила про її побиття тюремними службами.

Матчі турніру відбуватимуться у чотирьох польських та чотирьох українських містах з 8 червня по 1 липня.

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