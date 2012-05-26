Азаров обговорить із Медведєвим питання економічного співробітництва України та Росії

Сьогодні в Москві прем'єр-міністр України Микола Азаров обговорить із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим питання економічного співробітництва двох країн.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав уповноважений Партії регіонів по зв'язках із партією «Єдина Росія», заступник керівника департаменту зовнішніх зв'язків Партії регіонів Анатолій Орел у ході з'їзду партії в Москві.

«Два прем'єр-міністри сусідніх країн звичайно ж обговорюватимуть економічні питання. Це буде не лише газове питання, на якому всі зациклені. Наше співробітництво набагато ширше», - сказав А.Орел.

На його думку, відсутність домовленостей між двома країнами пов'язана з відсутністю довіри між політиками.

«Після приходу Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко до влади у нас відбулося найстрашніше – втратилася довіра. Цю довіру відновити дуже важко. Цей процес вимагає часу й спокійного спілкування», - сказав він.

Він зазначив, що чим сильнішою буде Росія, тим сильнішою буде Україна, якщо країни розвиватимуть старі коопераційні зв'язки.

При цьому він підкреслив, що відносини між Партією регіонів і «Єдиною Росією» дуже хороші, незважаючи на труднощі на міждержавному рівні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.Азаров прибув із одноденним візитом до Москви, де виступить на з'їзді «Єдиної Росії» й зустрінеться з Д.Медведєвим.