Азаров у Москві проводить зустріч з Путіним і Медведєвим

Москва. Прем'єр-міністр України Микола Азаров проводить у Москві зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, зустріч проходить у рамках з'їзду «Єдиної Росії» в Манежі.

М.Азаров і лідери РФ під час протокольної зустрічі обговорили графік контактів на найвищому рівні, а також кооперацію в авіабудуванні і співпрацю в енергетичній сфері – питання газу і атомної енергетики.

Окремо в ході зустрічі обговорювалося питання постачань українських сирів у РФ.

Протокольна зустріч розпочалася в неформальній обстановці, лідери в присутності журналістів спілкувалися стоячи, і після шестихвилинного спілкування в присутності журналістів, продовжили роботу втрьох.