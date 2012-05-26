Путін передав Медведєву головування в «Єдиній Росії»

Москва. Президент Росії Володимир Путін передав головування в партії влади «Єдина Росія» прем'єр-міністру Росії Дмитру Медведєву.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення було ухвалено делегатами ХIII з'їзду партії «Єдина Росія» в Москві.

«Вважаю своїм обов’язком згуртувати всі політичні сили, всіх громадян країни навколо загальнонаціонального порядку денного. Пост президента традиційно носить надпартійний характер. Глава держави висловлює й захищає інтереси всього суспільства незалежно від партійних пріоритетів кожного виборця країни й зобов'язаний бути неупередженим», - сказав В.Путін.

Він підкреслив, що загальносвітова демократична практика, коли керівник уряду представляє правлячу партію й спирається на парламентську більшість

«Тому вважаю, що на чолі партії має стати Дмитро Анатолійович Медведєв», - сказав В.Путін.

При цьому він запропонував делегатам з'їзду підтримати кандидатуру Д.Медведєва на посаді лідера «Єдиної Росії».

При цьому Президент РФ повідомив, що вважає партію «Єдина Росія» своїм ключовим союзником і партнером, тією силою, яка готова використовувати всі свої можливості для побудови вільної, сильної й процвітаючої країни

У свою чергу, Д.Медведєв підкреслив, що треба розповідати про досягнення партії росіянам. При цьому він упевнений, що таких успіхів на рахунку партії достатньо.

«Ми повинні не виправдовуватися, а наступати», - заявив він.

За його словами, «Єдина Росія», завжди діяла як відповідальна політична сила.

«Ми разом не так мало зробили, у партії є серйозні заслуги перед суспільством: це зміцнення держави, розвиток громадянського суспільства, забезпечення стабільності в період глобальної економічної кризи», - сказав він.

За його словами, показником високої довіри до партії стала перемога на виборах до Держдуми, а також обрання Володимира Путіна Президентом.

Україну на з'їзді «Єдиної Росії» представляє прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Із 450 депутатів Держдуми Росії в «Єдиної Росія» 238 мандатів, КПРФ – 92, «Справедливою Росії»- 64, ЛДПР – 56.