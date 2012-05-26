Президент України Віктор Янукович привітав киян із 1530 річницею з дня заснування міста.

Відповідний текст привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.

"Неповторна архітектура, унікальні пам'ятки історії, самобутній колорит та тисячолітні традиції є загальнонаціональним і світовим надбанням, що викликає захоплення у мільйонів людей", - йдеться у привітанні.

Як зазначив В.Янукович, сьогодні Київ - це мегаполіс, який динамічно розвивається, має потужний науково-технічний потенціал, привабливі інвестиційні можливості та високі стандарти життя. "І кожен із нас відчуває гордість, промовляючи: «Я - киянин», - наголосив Президент.