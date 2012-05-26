Азаров у Москві: ціна газу, будівництво АЕС, сирне питання, літаки...

Керівництво РФ налаштоване вирішити всі складні питання з Україною, зокрема газове

Президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв налаштовані вирішити всі складні питання з Україною, зокрема газове.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав прем'єр-міністр Микола Азаров після зустрічі з В.Путіним і Д.Медведєвим.

«Володимир Володимирович Путін і Дмитро Анатолійович Медведєв сказали, що пройшли вибори в Росії – й до Держдуми й Президента Росії. У них є твердий намір зробити все, щоб у наших відносинах були усунені ті питання, які затьмарюють наші відносини і, щоб наші відносини розвивалися, оскільки цього вимагають інтереси наших народів», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що російськими лідерами було висловлено прагнення вирішити, у тому числі й газове питання.

Прем'єр зазначив, що за час такої короткої зустрічі й у такому форматі деталі не обговорювалися.

М.Азаров при цьому підкреслив, що йдеться не про зниження ціни, а про перегляд контракту.

«Ніхто не говорить Росії «знижуйте ціну». Йдеться про те, що ми повинні переглянути цей контракт, зробити його з такими підходами які зараз реалізує «Газпром» з іншими імпортерами газу», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що В.Путін і Д.Медведєв підтвердили прагнення вирішити це питання, а умови - це питання тривалих і предметних переговорів, які будуть проводиться.

«Те, що вони висловили свою рішучість досягти компромісу в короткі терміни вже налаштовує нас на те, що ми все-таки домовимося. Ми ж ці переговори ведемо два роки», - сказав М.Азаров.

«Загалом у процесі розмови мені імпонувало щире бажання керівників РФ активізувати наші контакти, обмін думками й найголовніше реалізувати всі наші спільні проекти», - підкреслив прем'єр.

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Керівництво Росії підтвердило готовність дати кредит на добудову ХАЕС

Керівництво Росії підтвердило готовність видати кредит на добудову третього й четвертого блоків Хмельницької АЕС.

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ сказав прем'єр-міністр Микола Азаров після зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

«Ми обговорили такий важливий проект як добудова третього й четвертого блоків Хмельницької АЕС», - сказав М.Азаров.

«Спочатку йшлося, що це будівництво здійснюватиметься за рахунок кредиту наданого РФ. В.Путін і Д.Медведєв у черговий раз підтвердили, що питання вирішене позитивно з приводу надання кредиту, але є технічні питання», - сказав він.

За його словами, досягнуто домовленість, що перед засіданням Українсько-Російської міждержавної комісії на рівні президентів буде проведено засідання комітету з економічного співробітництва на рівні прем'єрів, на якому всі питання буде піднято.

М.Азаров зазначив, що тоді можна буде допрацювати всі технічні питання й підписати відповідні угоди.

«По даті ще говоритимемо», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) погодила техніко-економічне обгрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Довідка УНІАН. Будівництво двох енергоблоків ХАЕС було припинене в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. На сьогодні будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75% №4 – 28%. Під час спорудження будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості. 9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які постачаються з РФ в Україну. Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройэкспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройэкспорта», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройэкспорта», який представив проект реакторної установки В-392.

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Росія підтвердила готовність будувати літаки Ан-70 спільно з Україною

Росія підтвердила готовність спільно з Україною будувати літаки Ан-70 та інші моделі літаків сімейства «Ан».

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав прем'єр-міністр Микола Азаров після зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

«Володимир Володимирович (Путін) звернув увагу на необхідність посилення роботи спільних проектів у авіації. Йшлося, перш за все, про літак Ан-70, про те, що Росія готова активно приймати рішення в реалізації цього проекту», - сказав М.Азаров.

При це він повідомив, що поставив перед керівництвом Росії необхідність будівництва інших літаків сімейства «Ан».

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Азаров: уперше в держбюджеті виділені значні кошти на підтримку діаспори

Україна підтримуватиме своїх співвітчизників у Росії та інших країнах, зокрема фінансово.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав прем'єр-міністр Микола Азаров після зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

«Ми, уряд завжди підтримували наші організації, що представляють українців за кордоном. Вперше в бюджеті (на 2012 рік - УНІАН) виділені значні кошти на підтримку, не лише в Росії, але й в інших країнах, де наша діаспора організована та має свої організації», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що робота з підтримки діаспори буде продовжена.

За його словами, в цьому питанні посольства і МЗС повинні провести серйозну роботу з тими країнами «де є якісь питання».

«Я не думаю, що керівництво РФ налаштоване в цьому питанні якось негативно. Я поствлю це питання під час зустрічі з Д.Медведєвим», - сказав він.

М.Азаров повідомив, що в Росії діють багато українських земляцтв різних регіонів України. До складу одного з таких земляцтв входять такі авторитетні люди як Йосип Кобзон та інші відомі люди.

Він повідомив, що в наступний свій приїзд хотів би зустрітися з представниками діаспори й обговорити з ними існуючі проблеми та питання.

«Нас це питання цікавить, турбує і ми готові зробити все, щоб у роботі організацій, об'єднуючих наших співвітчизників, не було жодних проблем», - підкреслив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Верховний суд Росії прийняв рішення про ліквідацію Об'єднання українців Росії і виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Після цього МЗС України поширило заяву, в якій було вказано, що рішення Верховного суду РФ свідчить про упереджене ставлення у Росії до діяльності української діаспори.

22 травня представник МЗС Росії Олександр Лукашевич заявив, що влада Росії не перешкоджає роботі українських організацій на своїй території.

«На сьогодні на території Російської Федерації здійснюють діяльність 35 національно-культурних автономій українців, зокрема, зовсім недавно зареєстроване Міністерством юстиції Росії об'єднання федерального рівня «Федеральна національно-культурна автономія «Українці Росії», а також 8 регіональних і 26 місцевих організацій, через які сповна можуть реалізовуватися і вже реалізуються права і законні інтереси осіб української національності, що проживають на території Російської Федерації», - підкреслив О.Лукашевич.

9 квітня Міністерство юстиції Росії зареєструвало нову Федеральну національно-культурну автономію «Українці Росії», на установчий з’їзд якої не пустили українських журналістів, а українська діаспора заявляла, що нова організація створюється без її відома.

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Без інтеграції України і РФ в авіації конкурувати на світовому ринку неможливо – Путін

Без інтеграції України і РФ в авіаційній сфері конкурувати на світовому ринку практично неможливо.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав президент Росії Володимир Путін перед початком зустрічі з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим і прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

«Ми ж з вами розуміємо і багато стосовно цього говорили, що без реальної інтеграції в таких областях конкурувати на міжнародному рівні практично неможливо», - сказав В.Путін.

Сторони детально обговорили перспективи спільного проекту щодо виробництва літака Ан-70.

У свою чергу, М.Азаров погодився в необхідності об'єднати зусилля у виробництві літаків.

«Цілком вірно», - сказав він і додав, що Ан-70 може злітати з будь-якого майданчика.

За словами Д.Медведєва, у цього проекту «хороша перспектива», і в нього поміщається «все, що завгодно». При цьому він підтримав ініціативу М.Азарова про переведення проекту літака Ан-70 у цифрову форму.

«Щодо цифри ми готові кооперуватися. Це наше майбутнє, якщо ми зможемо його оцифрувати, ми зможемо його продавати», - сказав російський прем'єр.

В.Путін у свою чергу зазначив, що це треба зробити «чим швидше, тим краще»

Як повідомляв УНІАН, М.Азаров після зустрічі повідомив, що поставив перед керівництвом Росії питання необхідності спільного будівництва інших літаків сімейства «Ан».

28 березня президент, генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Кива у коментарі УНІАН повідомив, що Український державний авіабудівний концерн «Антонов» і російська «Об'єднана авіабудівна корпорація» (ОАК) мають намір розпочати випуск літаків Ан-70 на ВАТ «Воронзьке акціонерне літакобудівне товариство» (ВАЛТ).

Він зазначив, що таке рішення прийняте 25 березня в результаті переговорів керівництва ДАК «Антонов» та «Об'єднаної авіабудівної корпорації» (ОАК).

«Ми з Воронежем виготовлятимемо Ан-70 на Воронезькому заводі (ВАЛТ). Таке рішення прийняте», - сказав Д.Кива.

Довідка УНІАН. Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки.

Спільна програма військово-транспортного літака Ан-70 здійснювалася згідно з підписаними угодами Росії і України про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості в 1993 і 1999 рр. Вже з 2000 року Росія висловлювала сумнів у доцільності продовження проекту. У травні 2006 року російська сторона офіційно заявила про вихід з цього проекту. Утім потім з'явилися повідомлення, що Росія має намір повернутися до його реалізації.

Протокол про відновлення робіт між РФ і Україною щодо проектування і виробництва літака Ан-70 був підписаний у серпні 2009 року. У жовтні уклали додаткову угоду на проплату першого траншу - 150 млн рублів для завершення льотних випробувань Ан-70. З початку 2010 року, за інформацією Міноборони, в бюджеті Росії для цього передбачено близько 500 млн рублів.