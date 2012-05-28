ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 28 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Прогноз: Попит з боку домогосподарств забезпечить зростання українському ринку доставки води на 20% у 2012 р.» пише: У поточному році українському ринку доставки води готують зростання на 20%. Основним каталізатором стануть домогосподарства, де попит на цю послугу зростає особливо активно.

http://delo.ua/business/prognoz-spros-so-storony-domohozjajstv-obespechit-rost-ukrainskom-178394/

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Також видання «Діло» в публікації «Як мобільні оператори підготувалися до Євро-2012» пише: Напередодні Євро-2012 "Діло" вирішило з'ясувати як найбільші мобільні оператори — "Київстар", МТС і life:) — підготувалися до напливу іноземних уболівальників. Оператори запевняють, що їхні мережі витримають навантаження, а туристам пропонують вигідні тарифи.

http://delo.ua/ukraine/kak-mobilnye-operatory-podgotovilis-k-evro-2012-178390/

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Видання «Комерсант» у публікації «Нафтогаз» кличе всіх на площу» пише: НАК "Нафтогаз України" готується до значного збільшення обсягів видобутку нафти і газу в країні. У п'ятницю в монополії повідомили про отримання дозволів на розробку семи великих площ, де можна видобувати до 7 млрд кубометрів газу на рік. Проте у НАК немає коштів і технологій для самостійної розробки, тому партнерами "Нафтогазу" стануть міжнародні видобувачі. Після припинення переговорів з Росією про зниження ціни газу основним пріоритетом для України у цій сфері стало збільшення власного видобутку, констатують експерти.

http://www.kommersant.ua/doc/1944958

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Також «Комерсант» у публікації «Всі дії команди Євро вписуються в законодавство» повідомляє: У п'ятницю за маршрутом Київ — Львів було запущено перший в Україні швидкісний потяг Hyundai. Запуск цього потяга, здатного подолати відстань від столиці до Львова за п'ять годин, відбувся у рамках підготовки до Євро-2012. На думку віце-прем’єра – міністра інфраструктури Бориса Колесникова, країна готова до проведення чемпіонату практично на 100%. Про те, що ще планується зробити до і після Євро-2012, пан Колесников розповів в інтерв'ю.

http://www.kommersant.ua/doc/1944968?isSearch=True

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Газета "Сьогодні" в публікації «У Києві побудують платну трасу» пише: У Києві побудують першу платну дорогу в Україні. Нею стане ділянка Окружної завдовжки 17 км, яка з'єднає Столичне з Бориспільським шосе. Проїзд нею може коштувати близько 30 грн...

http://www.segodnya.ua/news/14383770.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» у публікації «Середньостроковий бюджетний прогноз – оптимізм, "замішаний" на передвиборних деклараціях» пише: Середньострокове бюджетне прогнозування нарешті запрацювало. Проте перший же прогноз Кабміну "відгонить" формальним підходом і передвиборним "душком". Його можна демонструвати на виборах, проте інвестори навряд чи сприймуть його серйозно....

http://economics.unian.net/ukr/detail/128867

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Василь Анісімов запропонував федеральним чиновникам переїхати у Домодєдово» пише: У керівництва Росії немає єдиної думки, де на новій території Москви розміщувати федеральні органи влади і чи потрібен переїзд узагалі. Як стало відомо «Ведомостям», свої землі у Домодєдово запропонував чиновникам підприємець Василь Анісімов — переговори з ним тривають.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1788129/novejshaya_moskva

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Видання «Известия» у публікації «Євген Чичваркін знайшов управу на Управління "К"» пише: Екс-начальникові одного з найсекретніших підрозділів МВС - 37-го відділу Бюро спеціальних технічних заходів (БСТЗ), а нині основному фігурантові грального скандалу Фаріту Теміргалієву загрожують нові звинувачення. Колишній співвласник "Євромережі" Євген Чичваркін готовий дати свідчення проти співробітників БСТЗ у справі про розпродаж у Москві його особистого автопарку, до якого нібито був причетний і Теміргалієв.

http://www.izvestia.ru/news/525635

(УНІАН)