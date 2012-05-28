Колесніков очікує приїзду на Євро-2012 в Україну до 1,2 млн туристів, експерти – до 500 тис.

Віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков очікує приїзду на Євро-2012 в України до 1,2 млн. туристів, експерти – до 500 тис.

Про це пише газета «КоммерсантЪ - Україна».

Зокрема, в інтерв'ю виданню Б.Колесніков, відповідаючи на запитання, скільки туристів він очікує на Євро, заявив: «За прогнозами експертів, від 800 тис. до 1,2 млн осіб. Якщо ми вкладемося в ці межі, я буду дуже радий».

При цьому, як пише «КоммерсантЪ», минулого четверга більш песимістичну оцінку дав австрійський Erste Bank, що вивчив динаміку туристичного потоку під час попереднього чемпіонату 2008 року в Австрії та Швейцарії.

Згідно зі звітом Erste Bank, на чемпіонат приїдуть 500 тис. уболівальників, кожний із яких залишить в Україні по 800 євро (приблизно 1 тис. дол.). За словами начальника відділу економічних досліджень українського Ерсте Банку Мар'яна Заблоцького, ця сума включає всі витрати: транспорт, проживання, харчування, квитки на матчі, сувеніри. Ця сума – «стеля» витрат європейського фаната, оскільки навіть за 3,4-3,6 ночі перебування в Швейцарії він витрачав у середньому 983 євро, а в Австрії – 1327 євро.

Як пише газета, українські оцінки ще скромніші. За прогнозом віце-президента Асоціації малих готелів Романа Пономаренка, загальна кількість уболівальників, які відвідають чотири українські міста, що приймають матчі, не перевищить 400 тис. Більшість із них – це жителі України та Росії, частка громадян інших країн очікується на рівні 20-25%. "У середньому турист із Харкова готовий приїхати до Києва на три дні й витратити за цей час 300 євро. При цьому переважна більшість уболівальників задовольнятимуться переглядом матчів у фан-зонах, а не на стадіонах", – зазначає Р.Пономаренко. Із 10 матчів, на які навіть учора ще можна було купити квитки на сайті UEFA, вісім – в Україні й лише два - в Польщі.