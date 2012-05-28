3-4 червня в Санкт-Петербурзі відбудеться зустріч на найвищому рівні Росія-ЄС
14:46, 28 травня 2012Різне
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Москва. 3-4 червня в Санкт-Петербурзі відбудеться 29-та зустріч на найвищому рівні Росія - Європейський Союз.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.
«Російську делегацію на саміті очолить Володимир Путін. На чолі делегації Євросоюзу – голова Європейської ради Херман Ван Ромпей і голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу», - йдеться в повідомленні.
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